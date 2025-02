Der Posaunenchor Simmersfeld wurde am 9. Januar 1955 auf Initiative von Rudolf Büttner ins Leben gerufen. Nachdem „Bruder Büttner“, wie er von allen genannt wurde, 1948 mit seiner Familie aus Danzig nach Simmersfeld geflüchtet war, setzte er sich leidenschaftlich dafür ein, jungen Menschen eine geistige und musikalische Heimat zu bieten.

Auch 70 Jahre später kommen jeden Donnerstag 25 engagierte Bläserinnen und Bläser zusammen, um sich mit Freude und Hingabe auf ihre vielfältigen Auftritte vorzubereiten – sei es für Beerdigungen, Gottesdienste, Geburtstagsständchen oder Hochzeiten.

Den feierlichen Auftakt der Jubiläumsfeierlichkeiten bildet am Samstag, 22. Februar, ab 19 Uhr in der Johanneskirche in Simmersfeld ein Jubiläumskonzert mit dem renommierten Schwäbischen Posaunendienst.

Der Schwäbische Posaunendienst ist ein renommiertes Blechbläserensemble, das in fester Besetzung mit fünf Trompeten, fünf Posaunen, einem Horn und einer Tuba spielt.

Herausragende Musiker

Als Auswahlensemble der Posaunenarbeit im Evangelischen Jugendwerk in Württemberg vereint es herausragende Musiker aus verschiedenen Posaunenchören. Sie musizieren ehrenamtlich unter der Leitung von Landesposaunenwart und Kirchenmusikdirektor Hans-Ulrich Nonnenmann.

Das Konzert verspricht ein abwechslungsreiches Programm mit beeindruckenden Blechbläserklängen und musikalischer Vielfalt.

Tags darauf, am Sonntag, 23. Februar, ab 10.30 Uhr in der Johanneskirche in Simmersfeld gestaltet der Posaunenchor Simmersfeld den Festgottesdienst musikalisch.