Beim Gemeindefest der Kirchengemeinde Ostdorf-Geislingen begeisterten das „Junge Blech“ und die Jungbläser des Posaunenchors die Gäste mit ihrer Musik.

Die jüngsten Spielerinnen und Spieler sind zwischen neun und 13 Jahren alt und werden seit Sommer 2023 von Hans-Martin Schühle und Felix Link an Tenorhorn, Flügelhorn, Horn und Euphonium ausgebildet. Gemeinsam mit dem „Jungen Blech“ - elf Bläserinnen und Bläser zwischen 13 und 26 Jahren, die schon lange im „großen“ Chor mitspielen – trafen sie sich zwei Mal zum Proben, um beim Gemeindefest an Erntedank die Stücke “Rondo”-vous for brass, O When The Saints, Alleluja I Heard a Voice, Farmhouse Rock und Arioso zum Besten zu geben.

Posaunenchorleiter Hans-Martin Schühle freute sich, dass „onsre Jonga“ einen kompletten vierstimmigen Chor bilden und kann sich gut vorstellen, in dieser Besetzung auch einmal einen Gottesdienst mitzugestalten. Die Musik der jungen Spielerinnen und Spieler wurde mit viel Beifall bedacht. Der Posaunenchor Ostdorf wurde 1954 gegründet. Aktuell spielen etwa 35 Musiker im Chor. Der Jüngste ist elf, der Älteste 66 Jahre alt.

Schwerpunkt der Einsätze sind die Mitgestaltung von Gottesdiensten in der Medarduskirche und im Geislinger Gemeindezentrum, Geburtstagsständchen sowie Serenaden und weitere Konzerte. Alle zwei Jahre gibt es eine gemeinsame Freizeit. Geprobt wird immer freitags von 20 bis 21.30 Uhr im Gemeindehaus in Ostdorf.