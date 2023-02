1 Bernd (links) und Gerd Klaiber mit den Instrumenten, die sie seit vielen Jahren spielen. Foto: Vögele

Bernd und Gerd Klaiber spielen seit 60 Jahren gemeinsam im Bergfeldener Posaunenchor. Sie wollen musizieren, so lange es geht.









Der Posaunenchor kann mit zwei seiner Bläsern ein wohl seltenes Jubiläum feiern. Bernd und Gerd Klaiber sind schon seit 60 Jahren dabei. Die Zwillingsbrüder übten sich schon in der Grundschule im Blockflötenspiel, erwarben erste Grundlagen und vor allem die Erkenntnis: „ Musizieren macht Spaß, wir wollen ein Instrument lernen.“

Der Vater war Kirchenpfleger der evangelischen Kirchengemeinde Bergfelden, also lag der Einstieg in den 1958 gegründeten Posaunenchor nahe. Als 13- Jährige traten sie im Jahre 1961 dem Chor bei.

Gerd wurde ein Tenorhorn zugewiesen, Bernd war mit seinem Flügelhorn nicht ganz glücklich. Mit dem Verdienst durch einen Ferienjob beim Schwarzwälder Boten kaufte er sich dann eine Trompete. Sein Traum ging in Erfüllung: Diesem Instrument ist er bis heute treugeblieben. Gerd spielt heute Bariton.

Chorleiter seit 1977

Nach dem Besuch eines Dirigentenlehrganges übernahm Bernd Klaiber 1977 den Dirigentenstab von Dietmar Bühner. Der qualitativ hochstehende Chor steht heute noch unter seiner Leitung, und Bernd versieht sein Amt immer immer noch mit viel Herzblut. Im Mai 2017 erhielt er vom Evangelischen Jugendwerk (EJW) die Ehrennadel in Gold für seine 40 Jahre Dirigententätigkeit.

Die beiden Brüder sind Bläser aus Leidenschaft. Bernd widmet sich inzwischen auch noch dem Alphorn.

90 000 Kilometer gefahren

In den 60 Jahren kann Gerd 900 Auftritte, die Teilnahme an 2400 Proben und 90 000 Kilometer zurückgelegte Strecke vorweisen – er wohnt in Dießen bei Horb. Bernd zählt 2900 Proben und 1500 Auftritte. Im Rahmen des jüngsten Konzerts wurden beide vom Landesposaunenwart Hans-Ulrich Nonnenmacher für 60 Jahre Treue zum EJW mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. Eine Gratulation kam auch von Anna Nicole Heinrich, Präses der Synode der Evangelischen Kirche Deutschlands.

Beide Brüder sind noch voller Begeisterung dabei, sie schätzen den Zusammenhalt und die Gemeinschaft – und sie wollen spielen, solange sie es noch können.