Portraits der Stadt Kehl: Wie Flüchtlinge und ihre Familien in Kehl ein Zuhause fanden

Sie flohen vor Krieg und Terror – und landeten in Kehl. Was wurde aus den Flüchtlingen? Die Stadtverwaltung hat einige Schicksale porträtiert.
Ob 2015/2016 oder 2022: Geflohen vor Krieg, Terror und Verfolgung kamen sie in Kehl an. Traumatisiert, entwurzelt, ohne Sprachkenntnisse, in einer fremden Kultur. Ein Umzug in ein anderes Land gehörte für keinen von ihnen zur Lebensplanung, berichtet die Stadt Kehl. Was ist aus ihnen geworden – zehn Jahre nach Kanzlerin Angela Merkels „wir schaffen das“? In der Mitteilung werden einige Biografien beleuchtet.