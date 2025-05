Porträts zum Stadtjubiläum: So sehen die Neubulacher aus

Neubulach feiert sein 750-jähriges Bestehen: Dabei geht es natürlich um die Geschichte der Stadt. Doch es geht auch um ihre Bürger. Zahlreiche Veranstaltungen im Jubiläumsjahr bieten ihnen ungewohnte Einblicke, etwa am 25. Mai beim Familientag im Rathaus, oder Möglichkeiten zur Begegnung – wie beim Klappstuhlkino, der langen Tafel auf dem Marktplatz, dem Mittelaltermarkt oder dem Tag der Senioren. Doch wer sind sie eigentlich, die Neubulacher?

Dieser Frage geht der Fotoclub „Focus ’83“ anlässlich des Stadtjubiläums nach. Der Verein und seine fotografiebegeisterten Mitglieder wollen die Neubulacher festhalten auf Porträtaufnahmen – egal ob jung oder alt, aus der Kernstadt oder den Stadtteilen.

Erste Aufnahmen entstehen beim Festival des Vereins

„Die Idee ist in etwa Mitte letzten Jahres geboren“, erzählt Thomas Grießig, der Kassenwart des Vereins. Die Mitglieder des Fotoclubs hätten sich überlegt, wie sie sich am Stadtjubiläum beteiligen könnten. Offenbar hatte Bürgermeisterin Petra Schupp bereits Ähnliches überlegt, und bei einem Treffen mit Vereinsmitgliedern und Rathaus-Chefin „haben wir schnell einen Konsens gefunden“, berichtet Grießig. „Wir wollen die Neubulacher zeigen.“

Die ersten Porträts sind bereits im November des vergangenen Jahres entstanden, beim jährlichen Fotofestival des Clubs im Bürgerhaus Liebelsberg. Dort haben die Vereinsmitglieder Besucher aus Neubulach angesprochen, anschließend wurden sie fotografiert. Etwa 45 Porträts seien so bereits entstanden.

Nächste Gelegenheit bietet sich beim Familientag im Rathaus

Vom Stil her sind sie alle gleich. Die Porträtierten werden vor einem dunklen Hintergrund fotografiert, bei den Aufnahmen kommt eine sogenannte Softbox zum Einsatz. Sie machen das Licht der Studioblitzanlage weicher, und das Bild wird ausdrucksstärker, erklärt Grießig.

„Jetzt geht es peu à peu weiter.“ So baut der Fotoclub am Familientag im Rathaus, der am Sonntag, 25. Mai, stattfindet, sein Studio auf. Auch beim Stabhochsprungmeeting an Pfingsten, das der TV Oberhaugstett anlässlich des Stadtjubiläums auf dem Marktplatz ausrichtet, sollen Bürgerporträts entstehen, außerdem dokumentieren die Hobbyfotografen die Veranstaltung.

Fotografiert werden Bürger aus Neubulach und den Stadtteilen. Foto: Thomas Grießig

Und während des Mittelaltermarkts am 13. und 14. September bauen die „Focus ’83“-Mitglieder ihre Anlage in der Barbarakapelle auf, genauso wie beim Tag der Senioren am 11. Oktober im Bürgerhaus in Liebelsberg. Beim nächsten Fotofestival des Vereins am 9. November in Liebelsberg werden ebenfalls noch einmal Porträts aufgenommen.

Wie genau die Bilder, die anlässlich des Stadtjubiläums entstehen, am Ende präsentiert werden, steht noch nicht fest. Aber gezeigt werden sie.



Wer bei dem Projekt mitmachen und sich fotografieren lassen möchte, der kann bei den genannten Veranstaltungen einfach in das mobile Studio des Fotoclubs kommen – so er denn in Neubulach und den Stadtteilen zu Hause ist.



Übrigens: Auch außerhalb des Studios sind die „Focus ’83“-Mitglieder in Neubulach mit ihrer Kamera unterwegs – etwa, um den Mittelaltermarkt festzuhalten. Außerdem dokumentieren sie das Reitturnier am 31. Mai und 1. Juni und am 6. September das Aufeinandertreffen der VfB Allstars gegen die Teinachtal-Auswahl (SC Neubulach).