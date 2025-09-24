Ehrenamt in Wildberg: Vom Bundesliga-Rasen an die Spitze des Schwarzwaldvereins

Seit Anfang 2024 steht Bianca Bräscher an der Spitze des Schwarzwaldvereins Wildberg und bringt frischen Schwung und neue Ideen ins Ehrenamt.

Wenn Bianca Bräscher erzählt, leuchten die Augen. Lebendigkeit, Bodenhaftung und Wärme schwingen in jedem Satz mit. Anfang 2024 übernahm sie den Vorsitz des Schwarzwaldvereins Wildberg – weil sie spürte, dass es notwendig war. „Bevor der Verein gar nicht mehr existiert, habe ich gesagt: Ich mach’s.“ Es war ein Schritt aus Pflichtgefühl, aber auch aus Liebe zur Natur, die längst zu ihrem Zuhause geworden ist.

Im Gespräch mit unserer Redaktion spricht sie über Verantwortung, Wandel und die Kraft, die aus Gemeinschaft erwächst.

Kabinenwitze mit Steffi Jones

Verantwortung tragen, im Team stehen, Teil von etwas Größerem sein – das kennt Bräscher aus ihrer Zeit als Fußballerin. In den 1990er-Jahren spielte sie Bundesliga beim FSV Frankfurt – Seite an Seite mit Steffi Jones, der späteren Nationalspielerin und Bundestrainerin. Diese Jahre waren geprägt von Kameradschaft, Kabinenwitzen und gemeinsamen Reisen. Doch ein Kreuzbandriss setzte ihrer Laufbahn ein Ende. „Die Gesundheit hat irgendwann einfach Nein gesagt.“

Ihr Spielfeld war einst der Rasen, heute sind es Wälder und Wiesen – beide grün, aber von ganz anderer Tiefe. „Wandern ist wie Mannschaftssport. Man ist gemeinsam unterwegs, jeder hat sein Tempo, aber das Ziel erreicht man zusammen.“

Vielfalt auf jedem Pfad

Die Wanderpläne des Vereins sind so vielfältig wie die Menschen, die daran teilnehmen. Zwölf ehrenamtliche Wanderwarte entwickeln jedes Jahr ein Programm, das von gemütlichen Nachmittagsrunden über anspruchsvolle Märsche bis hin zu besonderen Aktionen reicht – etwa eine Streuobstwiesenwanderung im Spätsommer oder eine Kooperation mit Bodensee-Vereinen. So entsteht ein Angebot, das Familien ebenso anspricht wie sportlich Ambitionierte.

Doch Bräscher sieht auch die Herausforderung: „Es gibt so viele Möglichkeiten, aber viele Menschen trauen sich nicht, sie zu nutzen.“ Deshalb versucht sie, das Angebot bei möglichst vielen bekannt zu machen, auch durch persönliche Ansprache. Ihr Ziel: mehr Familien, mehr junge Leute, mehr Begegnungen.

Das Vereinsleben ist bunt wie ein Jahreszeitenkalender: Osterwanderungen, Jugendtreffs, Nachmittage im Schloss-Café, Unterstützung beim Schäferlauf oder Denkmalstage. Auch Kooperationen mit Werkstätten für Menschen mit Behinderungen liegen ihr am Herzen. „Diese Menschen haben so viel Ehrlichkeit und Talent – wir können alle voneinander lernen.“

Nähe bleibt für Bräscher ein Schlüsselwort. Urkunden überreicht sie am liebsten selbst, bei Jubiläen oder Trauerfällen sucht sie den direkten Kontakt. „Wir sind eine Gemeinschaft – und die lebt vom Miteinander.“ Rund 117 Mitglieder zählen zur Ortsgruppe, viele seit Jahrzehnten. Umso mehr freut sie sich über jede neue Stimme, die hinzukommt.

Zuhause in Wildberg und neue Wurzeln

Seit 2020 lebt sie mit ihrer Frau in einem sanierten Haus in der Klosterstraße – mitten im Ort und nah bei vielen Weggefährten aus dem Verein. Beruflich arbeitet sie als Projektleiterin und balanciert Job und Ehrenamt, gönnt sich aber bewusst Pausen.

In ihrer Freizeit sucht sie Abwechslung: mit dem Fahrrad, auf dem Motorrad oder im Handwerk, das sie als gelernte Schreinerin, Lackiererin und Malerin bis heute begleitet. Eine Knieoperation zwingt sie zwar, manches vorsichtiger anzugehen, doch das hält sie nicht davon ab, aktiv zu bleiben. „Manchmal muss man das Handy weglegen und einfach im Moment sein.“ Demnächst will sie im Thermalbad von Bad Wildbad neue Energie tanken. Bewegung und Ruhe, Tatkraft und Gelassenheit gehören für sie zusammen.

Am Ende bringt Bräscher ihr Engagement auf den Punkt: „Es reicht nicht zu sagen: Ich müsste mal. Man muss den inneren Schweinehund überwinden. Natur und Gemeinschaft sind Geschenke für jeden von uns.“ Mit einem Mix aus Offenheit, Zuversicht und dem Mut zum Anpacken setzt sich Bianca Bräscher für ein positives Gemeinschaftsleben ein.

Weitere Informationen zum Schwarzwaldverein Wildberg gibt es im Internet unter www.schwarzwaldverein-wildberg.de.