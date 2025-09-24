Ehrenamt in Wildberg: Vom Bundesliga-Rasen an die Spitze des Schwarzwaldvereins

Seit Anfang 2024 steht Bianca Bräscher an der Spitze des Schwarzwaldvereins Wildberg und bringt frischen Schwung und neue Ideen ins Ehrenamt.
Wenn Bianca Bräscher erzählt, leuchten die Augen. Lebendigkeit, Bodenhaftung und Wärme schwingen in jedem Satz mit. Anfang 2024 übernahm sie den Vorsitz des Schwarzwaldvereins Wildberg – weil sie spürte, dass es notwendig war. „Bevor der Verein gar nicht mehr existiert, habe ich gesagt: Ich mach’s.“ Es war ein Schritt aus Pflichtgefühl, aber auch aus Liebe zur Natur, die längst zu ihrem Zuhause geworden ist.