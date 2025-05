Minebea Mitsumi Europa in VS: Jörg Hoffmann über seine Pläne für das Zulieferer-Unternehmen

Minebea Mitsumi Europa in VS

1 Jörg Hoffmann ist seit 20 Jahren Geschäftsführer der Minebea Mitsumi Europa in Villingen-Schwenningen. Foto: Birgit Heinig

„Wir werden weiterwachsen.“ Das sagt trotz wirtschaftlich angespannter Zeiten Jörg Hoffmann, CEO von Minebea Mitsumi Europa. Seit 20 Jahren führt er für den Weltkonzern den Standort Villingen-Schwenningen.









Jörg Hoffmann ist zudem für alle 21 Standorte in Europa mit zusammen 7000 Mitarbeitenden zuständig, ist Teil des in Japan stationierten Konzernvorstandes der MinebeaMitsumi-Gruppe, der wiederum weltweit 100 000 Menschen beschäftigt und einen Jahresumsatz von zehn Milliarden Euro generiert und er leitet außerdem auch das Automotive-Geschäft in Nord-, Mittel- und Südamerika.