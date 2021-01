Porträt über Daniel Richter Er brennt für sein Handwerk

Daniel Richters fünftes Standbein, das Gastronomie-Consulting, erwuchs in den vergangenen zwei Jahren parallel aus seinem Händchen für funktionierende Gastronomie-Konzepte. Damit war und ist er nicht nur selbst erfolgreich, er berät auch Kollegen mit Speisekarten, Bau- und Küchenablaufplänen, darunter der IT-Riese SAP auf der CEBIT und der neu eröffnete Öschberghof.

Und schließlich ist da noch sein Online-Shop, der demnächst öffnet und nicht nur Kulinarisches, sondern auch stylische Küchenutensilien bietet, die ebenfalls selbst gefertigt werden.

Am Bickeberg aufgewachsen

Daniel Richter ist ein glasklar strukturierter Workaholic, der sein Handwerk von der Pike auf gelernt hat und erst so richtig warmläuft, wenn der Laden brummt und sich die Termine ballen. Mit einem Bruder wuchs er am ­Bickeberg auf und lernte nach der wirtschaftlich ausgerichteten mittleren Reife den Beruf des Kochs. Schon als Zwölfjähriger verdiente er sein Taschengeld in diversen Villinger Küchen, unter anderem im Hotel Bosse, wo er schließlich auch zum Koch ausgebildet wurde.

Feierabende und Urlaubstage nutzte der angehende Koch, um bei Praktika andere Betriebe – "von der Schnitzelbude bis zum Sternelokal" – anzuschauen und zusätzliche Erfahrungen zu sammeln. Nach zwei Jahren bei Bosse stieg Daniel Richter vorübergehend aus der Branche aus und verdiente sich als Paketbote Geld für die Weiterbildung zum Küchenmeister.

Doch die Küche ließ ihn nicht los. Nebenher blieb er als selbstständiger "Mietkoch" aktiv. Der Kontakt zum Restaurant Bosse riss in dieser Zeit nie ganz ab, und 2014 kehrte er als Küchenmeister dorthin zurück.

Nach dem frühen Tod seines Vaters fand er in Rüdiger Bosse eine enge Bezugsperson, bei der er das Catering-Handwerk lernte. Fast hätte er den Betrieb übernommen, doch nach Bosses überraschendem Tod 2015 kam es nicht mehr dazu. Daniel Richter heuerte stattdessen in einem Gastrobetrieb in Brigachtal an und brachte sich dort erfolgreich im Catering ein. Doch sein Ziel hieß Eigenständigkeit. Anfang 2019 übernahm er einen Catering-Betrieb im Falkenring, den er seither von einem Einmannbetrieb zu einem Unternehmen mit neun Angestellten und rund 60 Aushilfen formte. "Ich suche unter anderem sieben Köche", sagt er, eine Zahl, die seinen Erfolg verdeutlicht.

Wichtiges Team

Und er sagt auch: "Ohne mein Team bin ich nichts." Man kocht sowohl für die Spieler und den VIP-Bereich der "Wild Wings", als auch für die "wiha-Panthers" und zwei Brigachtaler Fußballclubs und hat sich während der Pandemie darauf spezialisiert, Essen für Familien und coronakonforme Gruppen auch in privaten Küchen zuzubereiten.

Gerade ist Daniel Richter außerdem dabei, ein neues Konzept für "Essen to go" in kompostierbarem und damit ökologisch nachhaltigem Geschirr zu entwickeln.

Sein Tag scheint mehr als 24 Stunden zu haben, denn mit dem Blick "über den Tellerrand hinaus", engagiert er sich auch ehrenamtlich. So unterstützte und leitete er einige Zeit gemeinsam mit ­Ingrid Limberger die regionale Gruppe von "Europas Miniköchen", ein Kochclub für Kinder, den er bald wieder aufleben lassen will. Er sitzt im IHK-Prüfungsausschuss für Köche und Küchenmeister und setzt sich dafür ein, dass es auch in der Gastronomie eine Meisterpflicht gibt.

Liebe gilt der Familie

Neben seiner Leidenschaft für das Kochen und das Unternehmertum gilt seine Liebe vor allem seiner Familie. Seine Frau Sindy und seine beiden Kinder "sind das Wichtigste in meinem Leben", sagt er. Bei ihnen findet er trotz allem Zeit, um "herunterzukommen" – oder beim Entwickeln neuer Rezepte.

Denn für den von Schwarzwälder-Bote-Lesern gekürten Sieger des "SWR1-Pfännle"-Wettbewerbes 2019 auf dem Villinger Münsterplatz kommt eine ewig gleiche Speisekarte dem Rückschritt gleich. Davon kann für den unermüdlich innovativen Daniel Richter indes keine Rede sein: Gerade erhielt er die Anfrage für ein kulinarisches Konzept für das Baden-Württemberg-Haus auf der Expo 2021/22 in Dubai. Im April geht der Flieger, und es öffnet sich eine weitere Tür.