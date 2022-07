Schwenninger will nicht nur meckern, sondern selber was tun

"Wenn ich meine Entscheidungen als Geschäftsführer so schleppend treffen würde wie derzeit die Bundesregierung – unser Betrieb hätte sehr schnell keine Aufträge mehr". Johannes Hellstern ließ sich Anfang Juni zum Vorsitzenden des CDU-Stadtverbandes wählen, weil er "nicht nur meckern" will.















Villingen-Schwenningen - Eigentlich hat der 34-Jährige nur wenig Zeit für ein weiteres Ehrenamt, doch seit er im März diesen Jahres die Leitung des großväterlichen Unternehmens Sternplastic mit rund 250 Mitarbeitern in Schwenningen, Irland und der Schweiz übernommen hat, treiben ihn Sorgen um, verursacht durch den Ukrainekrieg, aber auch durch die aktuelle Wirtschaftspolitik. Die Energiekosten haben sich verdoppelt und auch die Preise der Rohstoffe für die Kunststoff- und Keramikspritzguss-Firma mit eigenem Formenbau und selbstentwickelten Automationsanlagen steigen stetig.

Der Umstieg von Verbrennern auf Elektrofahrzeuge ist für den Automobilzulieferer dagegen kein Problem. "Es sind schwere Zeiten für jeden Unternehmer", weiß Johannes Hellstern und kann nicht verstehen, warum sich die regierungsverantwortlichen Politiker bei sinkendem Gaslieferumfang aus Russland so schwer damit tun, die Produktion von Kohle- und Atomkraft schnell wieder hochzufahren. Der wirtschaftliche Mittelstand sorge in Deutschland für den Wohlstand, wer dort Geld "heraussaugt", mache diesen zunichte, findet der Unternehmer.

Mit Menschen in Gespräch kommen

An der CDU-Spitze Villingen-Schwenningens möchte er mit Menschen ins Gespräch kommen, sie als Mitglieder werben und deren Gedanken an die Stadträte weiterleiten. "Wenn viele Hände viele Kleinigkeiten erledigen, dann kann daraus ein großes Ganzes werden", glaubt der Merz-Anhänger. Und er möchte die Junge Union wiederbeleben, die durch die Coronapandemie gelitten hat und aus der er selbst stammt. Mit 15 wurde er Mitglied und war sowohl auf Stadt- als auch auf Kreisebene etliche Jahre lang Vizevorsitzender.

Gebürtiger Schwenninger

Johannes Hellstern ist gebürtiger Schwenninger und wuchs mit drei älteren Schwestern auf. Nach der Grundschulzeit auf der Gartenschule und dem Mittleren Bildungsabschluss am Schulverbund Deutenberg, besuchte er die Feintechnikschule, wurde Systemelektroniker, studierte Maschinenbau und Mechatronik und erwarb in Reutlingen den Masterabschluss in Mechatronik.

Im 1958 von seinem Großvater Matthias Hellstern gegründeten und später von seinem Vater Peter weitergeführten Familienbetrieb fühlte er sich schon als Schüler im Ferienjob so wohl, dass er blieb und das, wie er sagt, "noch sehr lange" will.

Inzwischen trägt er als geschäftsführender Gesellschafter Verantwortung für viele Mitarbeiter. "Ich bin Techniker", sagt er und daher tauscht er, so oft es geht, den Schreibtisch mit den Produktionsanlagen, in denen unter anderem seine Entwicklungen stecken und für die er sich immer wieder technische Verbesserungen einfallen lässt. Auch wenn er seine Arbeit als "Hobby" bezeichnet – an erster Stelle stehen für Johannes Hellstern seine Frau und seine beiden Kinder.

Er sitzt im Trio dem Narrengericht vor

Erst dann kommen seine Hobbys Nummer zwei und drei zum Tragen. Zum einen ist das die Schwenninger Fasnet, an der er als Hansel unterwegs ist. Seit 2019 sitzt er mit Jens Peter und Stefan Rothfelder zudem dem Narrengericht vor. An jedem Freitagvormittag nach dem "Schmotzigen" steht im großen Saal des Schwenninger Rathauses der Oberbürgermeister vor dem Kadi und wird für seine "Untaten" das Jahr über abgeurteilt. Die "Verhandlung" kommt einer satirischen Aufführung gleich, auf die sich die drei Richter ab dem Herbst des Vorjahres vorbereiten, Ideen entwickeln und Texte schreiben. Johannes Hellstern hat in dem Dreiergespann den Part des anklagenden Staatsanwaltes übernommen. "Wir drei kennen uns schon lange, ticken gleich und haben einen Riesenspaß dabei", sagt er.

Er singt bei den "Happy Jazz Singers"

Johannes Hellstern hat aber noch ein weiteres Talent – er kann singen. Vor rund zehn Jahren folgte er seiner ebenfalls gesangsbegabten Schwester zu den "Happy Jazz Singers", einer Combo von fünf Frauen und Männern, die alle Stimmen abdecken und damit einen Klangteppich à la Comedian Harmonists weben können. Hellstern singt den Bass. Corona hat dem Quintett, dessen Mitglieder aus Schwenningen, aber auch dem entfernteren Umland stammen, schwer zu schaffen gemacht. Noch sind die Proben nicht wieder angelaufen. Ob sie jemals wieder stattfinden, vermag Johannes Hellstern nicht zu sagen. Obwohl er das Singen vermisst, wüsste er derzeit ohnehin nicht, woher die Zeit dafür nehmen.

Sein Kalender ist nach der Übernahme des CDU-Vorsitzes sehr gut gefüllt. Schließlich möchte er noch mehr Menschen davon überzeugen, "nicht nur zu meckern, sondern selbst etwas zu tun".