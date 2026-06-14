Porträt für Trigema: Burladinger Künstlerin im Höhenflug

Hanna Bastian feierte mit ihrem Charly-Porträt für die Fima Trigema einen großen Erfolg. Aufträge weiterer Fimen erhielt sie bisher nicht. Gut so, denn sie ist ausreichend beschäftigt.

Hanna Bastian, Mitglied der „burladinger maler“ dürfte derzeit zu einer der bekanntesten Künstlerinnen zählen, nein, nicht innerhalb Burladingens, sondern bundesweit. Wie berichtet, wurde ihr von der Trigema-Firmenleitung die Aufgabe anvertraut, das Werbemaskottchen des Unternehmens (Affe Charly) für die Ahnengalerie der Inhaberfamilie Grupp in Öl auf Leinwand zu malen.

Allein die Erwähnung des Namens Trigema lässt im Internet die Fieberkurve in die Höhe schnellen. Ein neuer Bericht, ein neues Foto, ein neues Video – augenblicklich schießen die Klickzahlen durch die Decke. Das traf auch für die Online-Berichte rund um das Charly-Gemälde und somit Hanna Bastian zu.

Vollkommen freie Hand ließ man ihr nicht

Als bei ihr Ende vergangenen Jahres der Anruf einging, ob sie sich vorstellen könnte, ein Portrait für die Firmengalerie zu malen, fuhr der Künstlerin vor Ehrfurcht der Schreck in die Glieder – erzählt sie selbst. „Porträts können andere aus unserem Verein viel besser als ich.“ Als sie dann erfuhr, wen sie porträtieren sollten, sagte sie auf der Stelle zu: „Ich war richtig glücklich und hab’ mich gefreut, das machen zu dürfen.“

Vollkommen freie Hand ließ man ihr nicht. Der Affe sollte nach einer genauen Vorlage entstehen. Hanna Bastian erlaubte sich gleichwohl kleinere Freiheiten. Sie traf damit jedoch den Geschmack der Auftraggeber. Familie Grupp zeigte sich bei der Enthüllung Ende Mai (wir berichteten) hochzufrieden.

Polnische Ausstellung geplant

Seither traf eine Flut von Nachrichten bei der Künstlerin ein: bewundernde Kommentare und Glückwünsche zum gelungenen Werk; auch Kaufanfragen für ihre älteren Bilder erhielt sie. Auf einen weiteren Auftrag einer ähnlich renommierten Firma wie Trigema wartet Hanna Bastian einstweilen noch. Einen Jaguar für einen bekannten englischen Autohersteller; einen Bullen für einen global agierenden österreichischen Getränkekonzern oder ein Häschen für ein beliebtes US-Herrenmagazin? Wäre ja möglich.

Wie gesagt, von diesen Stellen erfolgte einstweilen keine Reaktion. Das ist nicht weiter schlimm. Hanna Bastian ist derzeit vollauf mit den Vorbereitungen für eine Gemeinschaftsausstellung im Burladinger Rathaus beschäftigt. Zusammen mit ihrer Vereinskollegin Monika Borowski und deren Schwester Zdzislawa Kalwa gestaltet sie eine „Polnische Ausstellung“, Eröffnung soll Anfang Juli sein.

In etwas weiterer Ferne naht die Jahresschau der „maler“, wiederum im Rathaus. Hier wird Hanna Bastian ebenfalls mit einigen Arbeiten vertreten sein. Unter anderem mit Charly?

Charly zu Besuch im Rathaus?

Als der Gedanke bei der Enthüllung des Gemäldes im Trigema-Großraumbüro aufkam, zeigten sich die Grupps spontan einverstanden, das Bild als Leihgabe für die Dauer der Ausstellung oder zumindest für die Eröffnung außer Hauses zu geben. Entschieden ist das einstweilen nicht.

Es wurden teils schon sehr wertvolle Bilder in den Jahresschauen gezeigt, etwa ein Originalgemälde aus der Hand des großen Malers Franz von Lenbach. Darüber, dass etwas verschwinden könnte, machte man sich bisher niemals Sorgen und dachte nicht an Sicherheitsvorkehrungen. Aber ein „echter Trigema“ im Goldmantel? Das könnte vielleicht doch Begehrlichkeiten wecken.