Porträt für Trigema: Burladinger Künstlerin im Höhenflug

Hanna Bastian feierte mit ihrem Charly-Porträt für die Fima Trigema einen großen Erfolg. Aufträge weiterer Fimen erhielt sie bisher nicht. Gut so, denn sie ist ausreichend beschäftigt.
Hanna Bastian, Mitglied der „burladinger maler“ dürfte derzeit zu einer der bekanntesten Künstlerinnen zählen, nein, nicht innerhalb Burladingens, sondern bundesweit. Wie berichtet, wurde ihr von der Trigema-Firmenleitung die Aufgabe anvertraut, das Werbemaskottchen des Unternehmens (Affe Charly) für die Ahnengalerie der Inhaberfamilie Grupp in Öl auf Leinwand zu malen.