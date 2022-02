Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Auch regionale Krankenhäuser haben Covid-Intensiv-Patienten behandelt. Nach der Pandemie werden sie sich wieder dem harten Wettbewerb stellen müssen.















Link kopiert

Balingen - Eine gute halbe Stunde muss man schon kalkulieren für die Formalitäten und den Schnelltest hinter der Eingangstür beim Betreten des Zollernalb-Klinikums in Balingen. Aber eine glitzernde Wasserwand im Foyer beruhigt ungeduldige Gemüter. Noch ist in der Coronapandemie Vorsicht angebracht, gleichwohl merken die Ärzte, wie langsam Normalität einkehrt „Wir haben kürzlich sieben Patienten für unsere geriatrische Abteilung aufgenommen. Alle positiv getestet, aber nicht wegen Omikron da, sondern mit. Und alle mit milden Verläufen. In der ersten Welle mit Delta wären die mit hoher Wahrscheinlichkeit gestorben“, sagt Gerhard Hinger, Intensivmediziner und Geschäftsführer des 468-Bettenklinikums.