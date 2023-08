1 John Sauter aka Johnny Katharsis im Schriftstellerhaus – im Hintergrund Friedrich Schiller Foto: Stefan Kister

John Sauter erkundet als Lyriker existenzielle Zonenrandgebiete und rappt unter dem Künstlernamen Johnny Katharsis . Zurzeit ist er Gast im Stuttgarter Schriftstellerhaus. Er wuchs als Schwarzer in Sachsen auf – doch von klassischen Ostgeschichten hält er nichts.









Peng, peng, knallt es in die Tastatur. Ihr neuer Gast arbeite wie der Teufel, sagt die Leiterin des Schriftstellerhauses Astrid Braun. In die Spitzweg’sche Traulichkeit atmende Stipendiatenwohnung unter dem Dach ist noch bis September der Rapper und Lyriker John Sauter eingezogen. Und die akustischen Nebeneffekte seiner Anwesenheit könnte man ohne weiteres mit seinem Musiker-Künstlernamen in Verbindung bringen: Johnny Katharsis. Peng.