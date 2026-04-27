Porsche: Von fast 10.000 auf 0 Euro – so drastisch hat sich der Mitarbeiter-Bonus entwickelt

Bei keinen anderem großen Autohersteller bekamen die Mitarbeiter so hohe Sonderzahlungen wie bei Porsche. In guten Zeiten saßen sie alle in einem Boot. Nun leiden sie gemeinsam.
Langjährigen Porsche-Mitarbeitern klingen diese Zahlen bis heute in den Ohren: 8911 etwa. Oder 9111. Die „911“ spielt bei Porsche nicht nur in der Börsenkennung der Aktie (PAG911) und bei geschäftlichen Handynummern eine Rolle, sondern auch bei der Höhe des Bonus. Dieser lag meist – außer in diesem Jahr – bei einem Vielfachen dieser symbolträchtigen Zahl.