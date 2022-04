1 Aryna Sabalenka steht im Finale von Stuttgart. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Aryna Sabalenka steht beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart im Finale. Dort trifft sie auf die frühere French-Open-Siegerin Iga Swiatek.















Link kopiert

Die Weltranglisten-Vierte Aryna Sabalenka hat wie im Vorjahr das Endspiel des Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart. Trotz deutlichen Rückstands gewann die 23 Jahre alte belarussische Tennisspielerin am Samstag im Halbfinale gegen die ein Jahr ältere Spanierin Paula Badosa mit 7:6 (7:5), 6:4.

Sabalenka drehte im ersten Satz gegen die Nummer zwei der Setzliste einen 2:5-Rückstand. Auch im Tiebreak lag die 2021-Finalistin mit 1:4 zurück. Ihren Aufschlagverlust zu Beginn des zweiten Satzes machte sie sofort wieder wett und nutzte nach 1:40 Stunden ihren ersten Matchball. Im vergangenen Jahr hatte Sabalenka gegen die Australierin Ashleigh Barty den Titelgewinn beim wichtigsten deutschen Damen-Tennisturnier im Finale verpasst.

Swiatek kommt zurück

Im Finale geht es für Sabalenka gegen Iga Swiatek. Die Nummer eins der Welt feierte im zweiten Halbfinale mit dem 6:7 (4:7), 6:4, 7:5 gegen die russische Außenseiterin Ljudmila Samsonowa den 22. Sieg in Serie. Vor rund 4000 Zuschauern steckte die 20-Jährige den ersten Satzverlust seit dem Achtelfinalerfolg im März in Indian Wells gegen Angelique Kerber weg und setzte sich in einem spannenden und am Ende hochklassigen Aufeinandertreffen in gut drei Stunden durch.

Das Endspiel steigt am Sonntag um 13 Uhr( Live auf Eurosport).