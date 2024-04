11 VfB-Torhüter Fabian Bredlow in ungewohnter Aktion. In unserer Bildergalerie blicken wir auf das Show-Turnier beim Porsche Tennis Grand Prix. Foto: Baumann

Am Montagabend standen sich unter anderen VfB-Torhüter Fabian Bredlow und Kickers-Sportchef Marc Stein beim Turnier in der Stuttgarter Porsche-Arena der Tennisprominenz gegenüber. Wir haben die Bilder.









So ein Tennisturnier ist ja immer auch ein Show-Event. Beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart hat sich der Veranstalter und Titelsponsor für die aktuelle Auflage mal wieder etwas Neues einfallen lassen. Ein Mini-Turnier mit Vertretern der von Porsche gesponsorten Vereine aus der Region. Also standen am Montagabend auf dem Centre Court der Porsche-Arena: Fabian Bredlow, Torhüter vom VfB Stuttgart, Marc Stein, Sportdirektor der Stuttgarter Kickers, Aeneas Jung von den Ludwigsburger Basketballern sowie Eishockey-Crack Jackson Cressey von den Bietigheim Steelers.