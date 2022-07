1 Bestseller für Porsche ist das Modell Cayenne. Foto: Porsche AG/Zaid Hamid

Trotz Einbrüchen vor allem in China und den USA kann Porsche dank Zuwächsen unter anderem in Deutschland fast so viele Autos ausliefern wie im Vorjahresquartal.















Weiterhin zunehmende Auslieferungen in Deutschland und Europa haben im ersten Halbjahr einen weltweit rückläufigen Trend vom Porsche-Auslieferungen gebremst. Dies hat das Unternehmen am Freitag mitgeteilt. Ein Plus von fünf Prozent in Deutschland und von sieben Prozent in Europa hat etwa einen Einbruch in China von minus 16 Prozent oder in den USA von zehn Prozent ein Stückweit ausgeglichen.

Unterm Strich hat Porsche 145.860 Fahrzeuge ausgeliefert, fünf Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Das ist dasselbe Minus wie im ersten Quartal. Knapp ein Drittel der Autos gingen dabei nach Europa, etwa derselbe Anteil nach China. Das Unternehmen fürchtet aber keinen weiteren Einbruch. „Wir gehen davon aus, dass sich das zweite Halbjahr dynamisch entwickeln wird“, sagt der Porsche-Chef Detlev von Platen. Allerdings war das Unternehmen zu Jahresanfang noch von ähnlich deutlichen Zuwächsen wie das Plus von elf Prozent im Jahr 2021 ausgegangen.

Cayenne führt - Taycan mit Problemen

Das Minus in den USA führt das Unternehmen teilweise auf „Liefer- und Transitprobleme“ zurück. Der Rückgang der Absatzzahlen um zehn Prozent relativiere sich auch dadurch, dass der Vorjahreszeitraum in den USA das beste in der Porsche-Geschichte gewesen sei. Beim Rückgang in China dürften sich die Folgen, der die Wirtschaft gerade in wohlhabenden Regionen wie Schanghai dämpfenden Null-Covid-Maßnahmen widerspiegeln. Porsche weist darauf hin, dass man hier immerhin besser abgeschnitten habe als der Gesamtmarkt für Luxusautos, der um fast ein Viertel eingebrochen ist.

Mit deutlichem Abstand war der SUV Cayenne mit 41 947 Autos das populärste Fahrzeug, auf dem zweiten Platz liegt mit dem Macan ebenfalls ein SUV mit 38 039 Autos, gefolgt vom Sportwagen-Klassiker Porsche 911 mit 21 616 Exemplaren. Die Zahl der Auslieferungen des elektrischen Taycan litt laut Porsche unter den Halbleiterengpässen. Von ihm verließen 18 877 das Werk.