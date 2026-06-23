Investoren und Kleinaktionäre der Porsche AG haben während der Hauptversammlung die Chance, Vorstand und Aufsichtsrat zu löchern. Hier finden Sie den Liveblog zum Nachlesen.

Die Porsche AG hat am 23. Juni zur virtuellen Hauptversammlung geladen, die aus einem Studio in München gestreamt wurde. Diese gilt nicht nur als Pflichttermin für etliche Aktionäre, sondern kann auch ein wichtiges Barometer sein für die strategische Ausrichtung und den Kurs des Sportwagenherstellers aus Stuttgart-Zuffenhausen.

Neben den Reden des Porsche-CEO Michael Leiters und dem obersten Überwacher des Vorstands, dem Aufsichtsratsvorsitzenden Wolfgang Porsche, können sich Großinvestoren und prinzipiell jeder Aktionär des MDax-Konzerns zu Wort melden und Fragen stellen.

Verfolgen Sie hier die virtuelle Hauptversammlung der Porsche AG

An diesem Tag bestimmt das Gremium unter anderem über die Höhe der Dividenden, ob der Vorstand entlastet wird und wie sich der Aufsichtsrat zusammensetzt. Eine Besonderheit bei der Porsche AG liegt in der Verteilung der Stimmrechte. Insgesamt gibt es 911 Millionen Aktien des Unternehmens, die jeweils zur Hälfte in Stamm- und Vorzugsaktien aufgeteilt sind. Der Unterschied liegt im Stimmrecht. Die beiden Großaktionäre Volkswagen und Porsche SE, halten alle Porsche-Stammaktien, und sind somit allein stimmberechtigt.

Die Hauptversammlung hat jedoch kein Weisungsrecht. Das heißt, sie kann beliebig Forderungen an den Vorstand stellen, sie kann dem Vorstand aber beispielsweise nicht vorschreiben, wie er das Unternehmen zu führen hat.