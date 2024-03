Porsche-Finanzchef und Immobilienhändler: Meschke, Porsche, MHP – warum ein Chalet Ärger bereitet

1 Lutz Meschke betreibt Immobiliengeschäfte in Kitzbühel. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Im Porsche-Vorstand ist Lutz Meschke für Finanzen zuständig, darüber hinaus handelt er mit Häusern in Kitzbühel – zusammen mit dem Chef der Tochterfirma MHP. Wegen seiner privaten Immobilie hat Meschke Medienberichten zufolge nun Ärger in Österreich.









Ralf Hofmann denkt in großen Zusammenhängen. „Bei MHP beobachten wir nicht nur den tiefgreifenden Wandel unserer Wirtschaft und Gesellschaft – wir gestalten ihn aktiv mit“, schreibt der Chef der Porsche-Tochtergesellschaft in seinem Profil auf der Online-Plattform LinkedIn. Gemeinsam mit den Kunden treibe man Technologielösungen voran, die „in Zukunft den Unterschied machen werden. Ganz im Sinne unseres Purpose Enabling You To Shape A Better Tomorrow“. Wer also gemäß dieses anglizistisch durchformulierten Unternehmenszwecks von MHP in die Lage versetzt werden möchte, ein besseres Morgen zu gestalten, „denkt groß und handelt global“.