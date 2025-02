Porsche baut Vorstand um: Warum Porsche den ewigen Kronprinzen Lutz Meschke feuert

1 Ein Bild aus besseren Zeiten: Meschke (li.) und Blume eröffnen in Frankfurt den Handel mit der Porsche-Aktie. Foto: dpa/Boris Roessler

Jahrelang galt Lutz Meschke als Favorit für die Nachfolge von Porsche-Chef Oliver Blume. Jetzt hat der Aufsichtsrat ihm den Stuhl vor die Tür gestellt. Anzeichen für Spannungen gab es, doch selbst Topmanager hatten mit diesem Paukenschlag nicht gerechnet.









Link kopiert



Man kann kaum glauben, dass es erst zweieinhalb Jahre her ist, seit die Porsche-Führung in Euphorie geradezu schwelgte. „Heute geht für uns ein großer Traum in Erfüllung“, schwärmte Konzernchef Oliver Blume Ende September 2022, als er an der Frankfurter Börse die Porsche-Aktie einführte. Mit der symbolischen Glocke in der Hand läutete er den Handel ein, sein Stellvertreter und Finanzvorstand Lutz Meschke gab sich überglücklich. Man freue sich über jeden Anleger, der „Teil der einzigartigen Porsche-Familie wird“.