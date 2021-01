Porsche 917-021 Legendäres Auto mit Calwer Nummernschild

Das Werk hätte diese vor allem gerne für den Grafen Gregorio Rossi di Montelera erwirkt, einen der Eigentümer des Spirituosenherstellers Martini & Rossi. Der Rennwagen mit der Fahrgestellnummer 917-30 aus dem Jahr 1971 war für diesen dort 1974 umgebaut worden.

Zwar gelang schließlich auch ihm eine Zulassung, aber nicht in Europa oder Deutschland. Er musste sich Nummernschilder in den USA, aus dem Bundesstaat Alabama, beschaffen. Dabei soll ihm auch noch die Erklärung abgefordert worden sein, dass er das Auto dort nie fährt. Ein kleines bisschen deutsche Automobil-Zulassungsgeschichte zu schreiben, blieb Großmann und der Calwer Zulassungsstelle vorbehalten.

Achim Großmann kaufte den 1969 gebauten Porsche mit der Fahrgestellnummer 917-021 – oder besser: dessen Rahmen, Karosserie und Teile – 1975 für 20 000 Mark bei dem Porsche-Spezialisten Manfred Freisinger in Karlsruhe.

Bei der Sportwagen-Weltmeisterschaft 1970 in Monza und Spa hatten die Rennfahrer Gijs van Lennep (Niederlande) und Hans Laine (Finnland) dieses Auto noch auf die Ränge elf und fünf gefahren. Es war eine der letzten Tempojagden des erst 24-jährigen Finnen, der sich Ende Mai 1970 in einem anderen Porsche 917 auf der Döttinger Höhe der Nürburgring-Nordschleife während des Trainings zum 1000-Kilometer-Rennen mehrfach überschlug und in Folge dessen verbrannte.

Der Wagen, den Großmann erwarb, war nach einem Unfall mit dem Briten David Piper am Steuer beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans im Juni 1970 ausgefallen. Danach wurde das Fahrzeug als Rennwagen zunächst nicht mehr eingesetzt. Das Online-Magazin "Zwischengas" schreibt über Großmanns Coup: "Nach umfangreichen Umbaumaßnahmen – alle Scheiben mussten aus Glas sein, Standheizungen musste eingebaut werden, um ein Beschlagen der Scheiben zu verhindern, die Lichtanlage musste an die bestehenden Gesetze angepasst werden und vor allem musste eine voluminöse Auspuffanlage montiert werden, um die derbe Aussprache des Rennwagens zu beschneiden, und vieles mehr – erhielt der 917 im Jahr 1977 das Nummernschild ›CW K 917‹ und donnerte fortan in jungfräulichem Weiß über die Landstraßen um Calw."

Am Ende verkauft er den weißen Rennwagen in die USA

Dieses Weiß war die ursprüngliche Farbe des Rennwagens. Großmann baute ihn in Kooperation mit dem TÜV mit einem Fünf-Liter-Motor neu auf. In der Zeitschrift "Auto Motor Sport" meinte er 1977, der Unterhalt des Autos komme nicht viel teurer als beim Porsche Turbo. Lediglich die 24 Zündkerzen und die 40 Liter Motorenöl gingen etwas mehr ins Geld. Sicher nicht drauflegen musste Großmann beim Verkauf des Fahrzeugs an Gerry Sutterfield in die USA. Der baute es zum Rennwagen zurück, damit der Flitzer als solcher wieder genutzt werden konnte.