Populäres Videospiel: Hinweise auf baldigen Start des Actionspiels GTA 6

Es ist das wohl am schlechtesten gehütete Geheimnis der Gaming-Szene: Laut Medienberichten und verifizierten Leaks steht der Startschuss für das Mega-Game Grand Theft Auto VI nun endlich bevor.
New York - In der Videospielbranche verdichten sich die Anzeichen für eine unmittelbar bevorstehende Marketingoffensive zum Mega-Game Grand Theft Auto VI (GTA 6), dem meist erwarteten Spiel des Jahrzehnts. Während interne Händlerinformationen auf einen Vorverkaufsstart am Montag hindeuten, reagiert die Börse bereits mit massiven Kursgewinnen auf die Spekulationen.