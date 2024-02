Populäre Vegetarier und Veganer: Diese Promis verzichten auf Fleisch, Fisch – oder alles Tierische

Haferdrink statt Kuhmilch, Linsen-Bolognese statt Hackfleischsoße, veganer Aufschnitt statt Thunfisch: Mit der Fastenzeit beginnt für viele Menschen der Versuch, ihre Ernährung umzustellen – zumindest für eine gewisse Zeit. Und dank erheblicher Entwicklungen in der Lebensmittelindustrie und der Gastronomie wird es von Jahr zu Jahr leichter, sich vegetarisch oder vegan zu ernähren.

Etliche Prominente machen es bereits vor – sowohl schwäbische Persönlichkeiten aus der Politik, dem Sport oder der Musik als auch weltweit bekannte Superstars. Eine Übersicht über berühmte Vegetarier und Veganer.

Lesen Sie auch

Cem Özdemir: erster vegetarischer Bundesagrarminister

Als Schüler hat Cem Özdemir viel Fleisch und Wurst gegessen. Seit er 17 ist, ernährt er sich vegetarisch. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Als Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft ein Vegetarier? Das ist eine Premiere – und polarisiert nach wie vor: Der Grünen-Politiker Cem Özdemir ist mit 17 Jahren Vegetarier geworden. Doch in der Zeit davor habe er „wahrscheinlich mehr Fleisch gegessen als manche in ihrem gesamten Leben“, sagte er in einem Interview mit unserer Zeitung.

Cem Özdemir ist in Bad Urach (Landkreis Reutlingen) aufgewachsen, seine Eltern haben beide in der Fabrik geschichtet. In der Schule gab es kein Mittagessen. „Also habe ich mich jahrelang von Pommes und roter Wurst ernährt“, sagte er.

Timo Hildebrand: Ex-Fußballtorwart lebt überwiegend vegan

Vermutlich Stuttgarts bekanntester Veganer ist Timo Hildebrand, der ehemalige Fußballtorwart. Mit dem VfB Stuttgart holte er 2007 den Meistertitel und spielte in der Deutschen Nationalmannschaft. Seit etwa acht Jahren lebt Hildebrand überwiegend vegan. Im Sommer 2021 eröffnete er gemeinsam mit dem Künstler Tim Bengel und dem Chefkoch Christian Weber das Restaurant Vhy im Stuttgarter Westen, in dem ausschließlich Pflanzliches serviert wird.

Unserer Zeitung sagte er im April 2023: „Ich kann es moralisch nicht mehr vertreten, tierische Produkte zu essen. Die Fakten zeigen, was das mit unserem Planeten, unserer Umwelt und unserer Gesundheit macht. Wir können nicht immer so weitermachen wie in den letzten 50 Jahren mit der Massentierhaltung – und dass die Menschen das unhinterfragt konsumieren.“

Diana Scholl: Stuttgarterin rät zu Gelassenheit

Diana Scholl hat mehrere Kochbücher veröffentlicht. Die Stuttgarterin ernährt sich seit sechs Jahren pflanzenbasiert. Foto: privat

Die Stuttgarter Kochbuchautorin und Influencerin Diana Scholl ernährt sich seit sechs Jahren pflanzenbasiert. Sie rät zu Gelassenheit, sagte sie im Januar 2023 unserer Zeitung. Ihr Kühlschrank sehe ziemlich normal aus: „Viel frisches Gemüse, Brot, Sojajoghurt, pflanzliche Butter, teils selbst gemachte, teils gekaufte Aufstriche für Sandwiches zwischendurch, Schokopudding, Brot, Marmelade, viele Soßen wie Senf und vegane Mayonnaise.“

Für den Einstieg in die vegane Ernährung empfehle sie Gerichte wie Wraps, Burritos, Burger, Eintöpfe und Gemüsepfannen. Und vielseitige Salate „mit gerösteten Nüssen, Kernen, Croûtons, einem Getreide oder Kartoffeln als Basis, Ofengemüse und einem richtig guten Dressing“.

Fantastische Vier: Zwei Beteiligte setzen auf vegan

Thomas D lebt seit mehr als zehn Jahren weitgehend vegan. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Thomas D., geboren 1968 in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg), ist Mitglied der Fantastischen Vier – und lebt seit 2013 weitgehend vegan. Er unterstützt zudem die Tierrechtsorganisation Peta und spricht immer wieder öffentlich über Klima- und Umweltschutz.

Auch Andreas „Bär“, Läsker, Manager der Fantastischen Vier und Geschäftsführer der Stuttgarter Musikmanagement-, Marketing-, Online- und Eventagentur Musikwirtschaft, ist Veganer. In einem Interview mit unserer Zeitung sagte er: „Durch eine jahrhundertealte Tradition gilt es als normal, dass der Mensch Fleisch isst. Wenn das einer plötzlich nicht mehr tut, ist das für die meisten Leute eine Mischung aus Anarchie, Revolution und Schock. Viele Leute fühlen sich unwohl in der Anwesenheit eines Veganers, weil er ihnen einen Spiegel vorhält.“

Harald Glööckler: Vegetarier oder Pescetarier

Designer und Kunstfigur: der in Maulbronn aufgewachsene Harald Glööckler Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Harald Glööckler begann seine Karriere 1987 mit einem Jeansladen in der Stuttgarter Innenstadt. Der 1965 in Maulbronn geborene Mann wurde über die Jahre immer mehr zur Kunstfigur. 2022 war der Designer in der Fernsehsendung Dschungelcamp dabei – und haderte damals mit den Prüfungen, die mit Tieren zusammenhingen. Er lebt seit Jahren als Vegetarier, sagt er, isst aber Medienberichten zufolge manchmal Fisch. Ganz korrekt wäre also die Bezeichnung Pescetarier.

Dirk Nowitzki: Schritt war „einfacher als gedacht“

Der deutsche Basketballstar Dirk Nowitzki hat sich nach seinem Karriereende zu einer veganen Lebensweise entschieden, weil er die Massentierhaltung ablehnt. Zudem wolle er der eigenen Gesundheit etwas Gutes tun und habe ein ökologisches Verantwortungsbewusstsein, sagte er. Der Schritt sei „einfacher als gedacht“ gewesen. Wobei Dirk Nowitzki schon als aktiver Basketballspieler keine Kuhmilch getrunken hat.

Billie Eilish: noch nie Fleisch gegessen

Noch nie in ihrem Leben Fleisch gegessen hat die amerikanische Sängerin und Songwriterin Billie Eilish. Sie sei in einer vegetarischen Familie aufgewachsen, sagte sie in einem Interview. Mit zwölf Jahren wurde sie dann zur Veganerin. Schwer gefallen sei ihr der Umstieg nicht.

Natalie Portman: Schon als Kind Vegetarierin, längst Veganerin

Die israelisch-amerikanische Schauspielerin Natalie Portman wurde durch ein Buch zum Veganismus inspiriert. Foto: AFP/VALERIE MACON

Früh dran war die Schauspielerin und Regisseurin Natalie Portman: Bereits mit acht oder neun Jahren entschied sie sich dazu, Vegetarierin zu werden, 2011 wechselte sie zur veganen Ernährung. Medienberichten zufolge hat das Buch „Tiere essen“ von Jonathan Safran Foer sie dazu bewogen, vom Vegetarismus zum Veganismus zu wechseln. Die israelisch-amerikanische Berühmtheit trägt schon seit vielen Jahren keine Kleidung aus tierischen Produkten wie Wolle oder Leder.

Lewis Hamilton: Rennfahrer hat vegane Restaurants eröffnet

Lewis Hamilton ist nicht nur Vegetarier, sondern Veganer. Er isst seit 2018 keinerlei tierische Produkte mehr. Der Rennfahrer und Formel-1-Weltmeister hat 2023 sogar ein Restaurant namens „Neat Burger“ eröffnet, in dem nur Pflanzliches serviert wird. Das Lokal hat inzwischen sechs Filialen: vier in London, weitere in Mailand (Italien) und in New York City (USA).

Ariana Grande: seit mehr als zehn Jahren Veganerin

Die amerikanische Sängerin Ariana Grande lebt seit 2013 vegan. Sie hat eine eigene, vegane Beauty-Marke auf den Markt gebracht sowie ein Tierrettungszentrum in Los Angeles eröffnet.

Pamela Anderson: Veganerin engagierte sich bei Peta

Die vegan lebende Schauspielerin Pamela Anderson erhält eine Kochsendung. Foto: AFP/Thomas Samson

Die Schauspielerin und ehemalige „Baywatch“-Darstellerin Pamela Anderson hat in einer Werbeanzeige für die Tierschutzorganisation Peta schon einmal dafür sensibilisiert, kein Fleisch zu essen. Sie selbst ist Veganerin – und laut verschiedenen Medienberichten soll sie bald als Köchin vor der Kamera stehen. Die Fernsehsendung soll „Pamela’s Cooking With Love“ heißen.