Popstar: Wann heiratet Taylor Swift - und warum interessiert uns das?

13. Juni, 3. Juli - oder ein ganz anderes Datum? Das Interesse an der Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce zeigt, warum wir wieder an große Liebesgeschichten glauben wollen.
Berlin - Heiraten Taylor Swift und Travis Kelce am 3. Juli in New York? Das schrieb die US-Klatschseite "Page Six", auch ein bekannter Promi-Journalist sprach in einem Interview des Senders Fox 5 New York von diesem Datum. Bestätigt wurde das ebenso wenig wie ein ebenfalls kursierender Termin, der 13. Juni. Gerüchte und vermeintliche Insiderinformationen zur wohl größten Hochzeit des Jahres verdichten sich gerade - und parallel wächst die Neugier vieler Fans.