Popstar in Balingen: Diese Fans reisen Wincent Weiss zu Konzerten hinterher

Sänger Wincent Weiss trat beim Open Air in Balingen auf. Für ihn kamen viele von weit her – eine Gruppe von Frauen nahm ihre Fanpflichten besonders ernst. Sie reisen dem Sänger auf seiner Tournee hinterher und haben dafür extra Urlaub genommen.

Für die einen ist Wincent Weiss der begnadete Sänger, für den sich viele gerne in die Schlange stellen, für die anderen ist er noch weitaus mehr als das: Seine Songs inspirieren und verbinden die Menschen, vor allem weibliche Fans im deutschsprachigen Raum.

Auf sein Konzert beim Open Air in Balingen haben sich viele Fans gefreut – und dafür sind sie von weit her angereist. Aus Nürnberg, Ingolstadt und sogar aus der Nähe von Basel reiste die Frauengruppe an, die bereits seit den frühen Morgenstunden ihr kleines Lager direkt neben dem Eingang aufgeschlagen hatte.

Urlaubstage nehmen sich die Frauen nur für den Popstar

Ausgestattet mit Sonnenschirm und Campingstühlen waren sie bereit, die Stunden vor Konzertbeginn an der Absperrung zu verharren. Doch das Warten lohnt sich, beim Konzert stehen sie in der ersten Reihe und durften ihrem Idol direkt ins Gesicht schauen. Die Frauen fahren von Konzert zu Konzert des Sängers und verbringen so ihren Sommer. „Tourlaub“ nennt eine der wartenden Frauen aus der Schweiz ihre Reiseroute.

Die Mädels lernten sich durch ihre gemeinsame Begeisterung für den Sänger bei einen der vorherigen Konzerte kennen. Ihre Begeisterung für Wincent Weiss ging für einige der Frauen bereits unter die Haut. Seine Parolen aus den Songs werden manchmal auch zu Freundschaftstatoos.

Liedzeilen wurden zu Freundschaftstattoo

Zwei der Frauen ließen sich die Zeilen „Weil es ohne dich nur halb so schön ist“ auf ihren Arm tätowieren. Auf Balingen freut sich die Gruppe sehr, sie waren schon bei weitaus größeren Wincent Weiss Konzerten, doch im Gespräch mit unserer Redaktion verrieten sie lachend: „Wegen uns wird es ’ne ultra Stimmung geben“.

Fan-Armbänder für den Sänger

Sie sind der Meinung, dass das nichts mit der Größe des Geländes zu tun hat, solange die Fans Stimmung machen, wird das „ein großartiger Abend werden“. Ihre Zeit bis Einlassbeginn nutze die Gruppe sinnvoll und machten sich Armbänder, welche sie dann an ihren Handgelenken tragend Richtung Bühne strecken wollen. Von Wincent Weiss wünschen sie sich, dass er weiterhin Musik macht, damit sie ihn auch in Zukunft bei seinen Konzerten begleiten können.