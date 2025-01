Popstar auf Promo-Tour: Robbie Williams überrascht mit Gratis-Konzert in Melbourne

4 Der Superstar ist gerade in Australien auf Promo-Tour für sein Biopic "Better Man". Foto: Diego Fedele/AAP/dpa

Seit heute ist «Better Man» in den deutschen Kinos. Gedreht wurde das Robbie-William-Biopic größtenteils in Melbourne. Als Dank überrascht der Weltstar nun seine australischen Fans.









Melbourne - Robbie Williams hat Fans in Australien mit einem erst kurz zuvor angekündigten Gratis-Konzert überrascht. Im Rahmen seiner Promo-Tour für das Biopic "Better Man" sang der britische Superstar (50) auf dem Federation Square in Melbourne einige seiner bekanntesten Songs aus dem Film, darunter den Megahit "Angels". Zuschauer posteten begeistert Videos in sozialen Netzwerken. Die Ortswahl war nicht zufällig: "Better Man" wurde größtenteils in Melbourne gedreht.