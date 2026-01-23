Popmusik: Wincent Weiss singt über privates Glück und eine kranke Welt

Auf zehn Jahre Karriere blickt Wincent Weiss inzwischen zurück. Auf seinem neuen Album verarbeitet er Themen wie Vergänglichkeit, Liebe und Gesellschaftskritik.
Köln - Wer sich die Titel seiner bisherigen Alben anschaut, könnte den Eindruck gewinnen, Wincent Weiss sei großer Nena-Fan: "Irgendwas gegen die Stille", "Irgendwie anders", "Vielleicht irgendwann" und "Irgendwo ankommen" erinnern doch sehr an einen großen Hit des NDW-Stars. Doch die "Irgendwie, irgendwo, irgendwann"-Ära des Popmusikers ist nach einer Dekade vorbei. Heute, zwei Tage nach seinem 33. Geburtstag, erscheint "Hast du kurz Zeit".