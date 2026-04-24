Popkultur-Festival in Basel: Warum die nächste Comic Con nicht nur bunt, sondern auch lecker wird

Neben Comics, Science Fiction und Cosplay gibt es 2026 einen neuen Höhepunkt: Kulinarik. Auf der Yummy Scrummy-Bühne trifft klassische Sterneküche auf Popkultur.
Die Basler Swiss Comic Con in der Messe Basel MCH hat sich zu einer Institution in Sachen Nerd-Kultur entwickelt und ist mittlerweile das größte Schweizer Festival für Popkultur, Cosplay und Gaming. An drei Tagen bietet das Festival auf einer Fläche von 100.000 Quadratmetern alles, was das Fanherz begehrt. 2026 werden von den Veranstaltern mehr als 100.000 Besucher erwartet. Was es auf Comic Cons immer auch gibt, sind die vielen Möglichkeiten zur aktiven Teilnahme. Wie immer ist das Angebot so vielfältig und umfangreich, dass nicht nur für Neuentdecker schnell den Überblick verlieren. Hier sind einige der Highlights der diesjährigen Ausgabe vom 14. bis 16. Mai: