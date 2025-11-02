Ein Gemälde, ein Popstar, ein Hype: Wie Taylor Swifts Musikvideo zu «The Fate of Ophelia» ein hessisches Museum zur Pilgerstätte macht.
Wiesbaden - Während im Foyer des Hessischen Landesmuseums für Kunst und Natur Popmusik aus den Boxen läuft, sitzen junge Frauen an den aufgebauten Tischen und knüpfen Freundschaftsbändchen. Sie tragen Taylor-Swift-Shirts oder sind verkleidet als Ophelia. Insgesamt rund 200 Fans der amerikanischen Popikone sind am Sonntagnachmittag zur ersten Swift-Sonderveranstaltung ins Museum Wiesbaden gekommen. Und das, um ein Jugendstilgemälde aus dem 20. Jahrhundert zu sehen.