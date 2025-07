Berlin - 1985, das war das Jahr, in dem Michail Gorbatschow an die Spitze der Sowjetunion gelangte und in dem Boris Becker im Alter von 17 Jahren Wimbledon gewann.

Im Nord-Atlantik wurde das Wrack der "Titanic" entdeckt, im Kino starteten "Otto - Der Film", "Männer" von Doris Dörrie und "Zurück in die Zukunft", im Fernsehen gingen Serien wie "Die Schwarzwaldklinik" und "Lindenstraße" los.

Soundtrack des Jahres: unter anderem zwei Songs mit dem Titel "The Power of Love" - einmal von Frankie Goes to Hollywood, einmal von Jennifer Rush.

Und was waren die Nummer-eins-Hits in Deutschland vor 40 Jahren? Insgesamt gab es 14 davon.

Neu in der Riege der Superstars, zu denen Tina Turner ("We Don’t Need Another Hero") oder Elton John ("Nikita") sicher gehörten, war die in Saarbrücken geborene Sandra, damals 23 Jahre jung.

Ihr Durchbruch im Sommer '85 hatte den Namen einer biblischen Frau: Maria Magdalena. Sandras Hit "(I'll Never Be) Maria Magdalena" kam Ende Juli in die Charts und erklomm schließlich Mitte September für vier Wochen Platz eins. Zwischen 1985 und '92 verkaufte die Sängerin Dutzende Millionen Platten.

Vor 40 Jahren auf Platz eins in den deutschen Charts waren auch Songs wie "You’re My Heart, You’re My Soul", "You Can Win If You Want" und "Cheri, Cheri Lady" von Modern Talking, "Rock Me Amadeus" von Falco und "Live Is Life" von der ebenfalls aus Österreich stammenden Band Opus.

Die Nummer-eins-Hits im Sommer 1985

Und so sah der Sommer '85 - sagen wir die Zeit von Mai bis September - an der Single-Charts-Spitze in (West-)Deutschland aus:

7 Wochen Nummer eins (Mitte April bis Anfang Juni): "Live Is Life" von Opus

1 Woche Nummer eins (Anfang Juni): "You Can Win If You Want" von Modern Talking