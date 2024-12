Die stimmungsvoll geschmückte Schwarzwaldhalle mit strahlendem Christbaum und bunten Geschenkpäckchen bildete die Kulisse für das Weihnachtskonzert des Popchors Colours of Music.

Unter dem Motto „Das etwas andere Weihnachtskonzert“ präsentierte der Chor ein abwechslungsreiches Programm, das die gut besuchte Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis machte, heißt es in einer Mitteilung des Chors.

Festlich gekleidet in Schwarz und Silber zog der Chor mit dem Lied „Ding, Dong Bells“ in die Halle ein und eröffnete das Konzert. Vorsitzender Christian Bruder begrüßte die Gäste, Chormitglieder moderierten die Lieder mit Erklärungen oder Textzitaten an.

45 Sänger füllten die Bühne mit einem ausgewogenen, kraftvollen Chorklang, heißt es weiter. Unter der Leitung von Thomas Früchtl, der den Chor auch virtuos am Klavier begleitete, erklangen amerikanische Weihnachtsklassiker wie „Last Christmas“, „White Christmas“ und „Sleigh Ride“.

Daneben überraschte der Chor mit weniger bekannten Stücken wie „Run, Run to Bethlehem“ und „Jesus, be a Fence“. Besonders emotional wurde es bei dem eigens von Chorleiter Früchtl arrangierten Stück „A Christmas Love Song“.

Gefühlvolle Interpretation von „Driving Home for Christmas“

Die Frauen des Chors boten eine gefühlvolle Interpretation von „Driving Home for Christmas“, während der Männerchor mit dem schwungvollen „Jesus, What a Wonderful Child“ Akzente setzte. Einzelne Soli und Duette wie etwa bei „Have Yourself a Merry Little Christmas“ und „Winter Song“ setzten bei dem Konzert zusätzliche Höhepunkte. Ein besonderer Moment war laut der Mitteilung das gemeinsame Singen von „Tochter Zion“, bei dem das Publikum miteinbezogen wurde.

Für musikalische Unterstützung sorgte eine kleine, aber feine Band: Andy Morlock am Schlagzeug, David Bem (Saxofon und Geige) und Andreas Merkel am E-Bass ergänzten den Chor gekonnt und sorgten für einen harmonischen Gesamtklang. Durch das gesamte Konzert zog sich die spürbare Freude, die die Sänger beim Singen verbindet. Als Zugabe entließ der Chor die Zuhörer mit „Feliz Navidad“ in die kommenden Feiertage.