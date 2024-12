Pop-up-Store in Villingen: Winterladen in der Rietstraße verabschiedet sich nach 27 Jahren

Winterladen in der Rietstraße verabschiedet sich nach 27 Jahren

Pop-up-Store in Villingen

1 Seit 27 Jahren führt Brigitte Strohm gemeinsam mit ihrem Ehemann Jürgen den Winterladen in der Villinger Rietstraße. In diesem Jahr hat Villingens erster Pop-up-Store zum letzten Mal geöffnet. Foto: Leroy Behrens

Nach 27 Jahren verabschiedet sich der Winterladen in Villingen. Gemeinsam mit Hans Lierheimer führten Brigitte und Jürgen Strohm den Laden mit antiken Möbeln und handgefertigter Keramik. Der Pop-up-Store hat noch bis zum 4. Januar geöffnet.









Sobald das Eiscafé Zampolli in der Winterzeit seine Tore schließt, schlägt die Stunde des Winterladens von dem Schwenninger Keramikermeister Jürgen Strohm und seiner Frau Brigitte. Um die Winterpause des Eiscafés zu überbrücken, öffnet das Ehepaar Strohm, gemeinsam mit Hans Lierheimer, seit nunmehr 27 Jahren ihren Pop-up-Store in der Rietstraße. In diesem Jahr öffnet der Traditionsladen jedoch zum letzten Mal.