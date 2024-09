Pop-up-Store in Villingen

1 Schaffen und erschaffen in ihrem neuen Pop-Up-Store in der Schaffneigasse 2 in Villingen ab Samstag für die nächsten sechs Wochen (von links): Christiane Oldach, Sandra Tröltzsch, Hugo Senn und Sladjana Gak. Foto: Eva-Maria Huber

Hier ein Eyecatcher-Stuhl, dort eine geschwungene Bank aus Nussbaum, dazwischen stylishe Wickelröcke und filigrane Herbstdeko aus Filz: Für sechs Wochen werden die leeren Schaufenster in der Schaffneigasse 2 in Villingen passé sein. Wenn die Sache richtig gut läuft für die Initiatoren von KultUrGut, dann könnte sogar mehr daraus werden. Start ist am 28. September.









Was spielt sich seit Tagen hinter den großen Glasfenstern in einem seit Jahren leerstehenden Ladenraum in der Schaffneigasse ab?