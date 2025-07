Das Spielwarengeschäft Wagner in Freudenstadt probiert über das Pop-up-Store-Projekt der städtischen Wirtschaftsförderung derzeit einen zweiten Standort mit anderem Zuschnitt und etwas anderem Sortiment in der Stadt aus. Darüber wird in einer Pressemitteilung der Stadt Freudenstadt berichtet.

Susan Adam, Inhaberin von „Kiddyklick“ in Neuried und Spielwaren Wagner in der Martin-Luther-Straße in Freudenstadt, ist noch bis Ende August auch am Marktplatz 10 präsent. Wo sich bis vor wenigen Tagen noch das temporäre Atelier mit zeitgenössischer Kunst von Laura Günther befunden hatte, gibt es jetzt Spielwaren, Geschenkartikel und Accessoires.

Spielwaren Wagner ist nicht umgezogen

„Ich finde das Pop-up-Store-Konzept in Freudenstadt mega“, so Adam beim Besuch von Bürgermeister Wolfgang Fahrner und der städtischen Wirtschaftsbeauftragten Elke Latscha. Es sei die optimale Möglichkeit, Einzelhandelskonzepte mit sehr begrenztem Risiko auszuprobieren und Bewegung im Einzelhandelsgefüge der Stadt zu erzeugen.

Ein reines Spielwarengeschäft funktioniere heutzutage im stationären Handel nicht mehr, es brauche zusätzliche Sortimente. Laut Latscha ist „Kiddyklick“ am Marktplatz 10 das mittlerweile 26 temporäre Ladengeschäft in Freudenstadt. Vor fünf Jahren startete das Konzept in Freudenstadt.

Im März 2024 hatte Adam Spielwaren Wagner übernommen und ihr zweites Ladengeschäft eröffnet. Immer wieder werde sie im Pop-up-Store von Kunden angesprochen, ob sie mit Spielwaren Wagner jetzt umgezogen sei. „Das sind wir nicht. Beide Geschäfte laufen derzeit im Parallelbetrieb. Sortiment und Zuschnitt am Marktplatz sind völlig anders als in der Martin-Luther-Straße“, wird Adam zitiert.

Rund 120-jährige Firmengeschichte

Bürgermeister Fahrner dankte der Unternehmerin für ihr Engagement in Freudenstadt. Sie führe nicht nur die rund 120-jährige Firmengeschichte von Spielwaren Wagner weiter, sondern leiste auch einen großen Beitrag für die Vielfalt des örtlichen Einzelhandels.