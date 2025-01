Pop-up-Store in Freudenstadt: „Fitte Tasche“ eröffnet am Marktplatz

Holocaust-Gedenktag Freudenstadts Oberbürgermeister setzt Zeichen gegen Antisemitismus

Am 27. Januar wird der Holocaust-Gedenktag begangen. Oberbürgermeister Adrian Sonder beteiligt sich in diesem Jahr an der Kampagne #WeRemember, um ein Zeichen gegen zunehmenden Antisemitismus und aktuelle Vorkommnisse in Großstädten und an Hochschulen zu setzen.