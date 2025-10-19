Pop-up-Redaktion in Furtwangen: Besucher schaffen es auf die Titelseite

Am verkaufsoffenen Sonntag in Furtwangen öffnete auch die Pop-up-Redaktion des Schwarzwälder Boten ihre Türen. Für Besucher gab es viel zu entdecken – und die Chance auf einen Gewinn.
Am Glücksrad drehen und tolle Preise gewinnen, am Gewinnspiel teilnehmen und sich die Chance auf einen Besuch im Europa-Park oder einfach einmal einen Blick hinter die Kulissen der Zeitungsproduktion werfen – all das konnten Interessierte am Sonntag in den Räumen der Pop-up-Redaktion des Schwarzwälder Boten in der Baumannstraße.