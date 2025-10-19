Pop-up-Redaktion in Furtwangen: Besucher schaffen es auf die Titelseite

Am verkaufsoffenen Sonntag in Furtwangen öffnete auch die Pop-up-Redaktion des Schwarzwälder Boten ihre Türen. Für Besucher gab es viel zu entdecken – und die Chance auf einen Gewinn.

Am Glücksrad drehen und tolle Preise gewinnen, am Gewinnspiel teilnehmen und sich die Chance auf einen Besuch im Europa-Park oder einfach einmal einen Blick hinter die Kulissen der Zeitungsproduktion werfen – all das konnten Interessierte am Sonntag in den Räumen der Pop-up-Redaktion des Schwarzwälder Boten in der Baumannstraße.

Kleine bunte Kunstwerke entstehen beim Kinderschminken. Foto: Helen Moser Ein besonderes Glanzlicht beinhaltete das Programm am Tag der offenen Tür für Kinder: Sie konnten sich schminken lassen – tolle Motive wie Blumen, Schmetterling oder auch Drachen standen zur Auswahl.

Für viele ging es danach frisch geschminkt wenige Meter weiter in die Fotobox: Mit lustigen Accessoires und vor einem – dank Greenscreen – variablen Hintergrund entstanden Erinnerungsfotos, die gleich als Ausdruck mitgenommen werden durften – selbstverständlich im Stil einer Zeitungs-Titelseite.

Die Pop-up-Redaktion

Öffnungszeiten

Noch bis zum 31. Oktober ist das Team des Schwarzwälder Boten von Montag bis Freitag von 9.30 bis 16 Uhr mit einem mobilen Büro in Furtwangen vertreten, öffnet die Redaktionsräume für alle Neugierigen, zeigt einen Blick hinter die Kulissen der Zeitungsproduktion und steht Rede und Antwort.