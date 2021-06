1 Die Termine für die Impfaktion am Sonntag, 27. und am Montag, 28. Juni sind ab sofort für die gesamte Bevölkerung ab 18 Jahre im Schwarzwald-Baar-Kreis freigegeben. Foto: Frankenberg

Zögerlich sind Bad Dürrheimer, Tuninger und Brigachtaler in Sachen impfen bei der Aktion an Sonntag und Montag. Aus diesem Grund können alle Bürger aus dem Kreis einen Termin vereinbaren.

Bad Dürrheim - Ab sofort können sich alle Bürger über 18 Jahre aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis für die Impfung im Pop-Up Impfzentrum von Bad Dürrheim, Brigachtal und Tuningen anmelden. Die Terminvergabe lief zunächst gut an. Da nun aber der größte Ansturm zur Vergabe der Impfdosen vorüber ist, können die drei Gemeinden die Termine auch für alle anderen Bürger aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis freigeben. Am Sonntag, 27. Juni und Montag, 28. Juni. werden im Haus des Bürgers in Bad Dürrheim 1200 Impfdosen mit einem der beiden zugelassenen mRNA-Impfstoffe verimpft. Es steht noch nicht fest, ob der Impfstoff von BioNTec oder von Moderna geliefert wird.

Die Zweitimpfung findet dann am 9. und 10 August statt. Um wirklich alle Dosen an die Bevölkerung zu bringen, können sich nun ab sofort alle Bürger über 18 Jahre aus dem Kreis für den Erst- und Zweit-Impftermin anmelden. Die Anmeldung ist, sofern noch Termine vorhanden sind, bis 24 Stunden vor dem Termin möglich. Das heißt für Sonntag bis spätestens Samstag um 17 Uhr und für Montag bis spätestens Sonntag um 17 Uhr.

Bei der Online-Anmeldung wird noch abgefragt, ob man aus Bad Dürrheim, Brigachtal oder Tuningen kommt, hier kann eine Kommune unabhängig von der eigenen Kreisgemeinde ausgewählt werden. Terminbuchung über: www.terminland.eu/bad-duerrheim/