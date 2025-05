Pop Up-Hotel: Das verbirgt sich hinter dem Hornberger Betrieb „Das schöne Leben“

1 Marcel Hajnal hat den Betrieb von seiner Familie übernommen. Foto: Boller

In Hornberg hat Besitzer Marcel Hajnal dem Betrieb seiner Eltern mit viel hippem Retrocharme einen zeitgemäßen Anstrich verpasst, um ein neues Publikum ins Kinzigtal zu locken. Die Zukunft ist aber ungewiss.









Das Hornberger Pop Up-Hotel „Das schöne Leben“ gibt es bereits seit drei Jahren. Das ist ungewöhnlich, denn der Begriff „Pop Up“ verweist eigentlich auf eine kurze Lebensdauer: Vor allem in Großstädten tauchen Pop Up-Läden oder Pop Up-Restaurants plötzlich in bisher anderweitig genutzten Räumen auf und sind nach wenigen Wochen oder Monaten, manchmal sogar nach Tagen wieder verschwunden. „Pop Up“-Hotels gibt es dagegen nur wenige, schon alleine deswegen, weil mit einem Hotel ein großer betrieblicher Aufwand verbunden ist.