Pop-up-Bar in Donaueschingen: Er legt den Cocktail-Mixer nieder

Pop-up-Bar in Donaueschingen

1 Julian Hischmann zeigt sein Barkeeping-Talent. Hier ist er im Cafe Vanilli's in Aktion. Doch damit ist nun Schluss. Foto: Hannah Schedler

Das neue Bar-Konzept schlug nicht wie erhofft ein. Deswegen zieht Julian Hischmann mit der Vivid Pop-up-Bar nun die Reißleine.









Link kopiert



Es war ein Experiment, das Neugier weckte: Mitten in Donaueschingen eröffnete Barkeeper Julian Hischmann im September 2023 die Vivid Pop-up-Bar – eine Bar, die sich auf außergewöhnliche Mixology-Cocktails konzentrierte und internationale Standards direkt vor Ort etablieren wollte. „Ich wollte etwas Einzigartiges schaffen, etwas, das es so in der Region noch nie gegeben hat“, erzählt Hischmann. Doch nach zwei intensiven Jahren ist jetzt Schluss.