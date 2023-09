Pop-Up-Bar in Donaueschingen

1 Kein Cocktail ohne Eis. Dabei kommt es auch darauf an, bei welcher Temperatur das Wasser eingefroren wird, sagt Julian Hischmann. Optimal seien minus 23 Grad. Foto: Nathalie Göbel

Dass Cocktails mixen mehr ist, als Eiswürfel, Saft und Hochprozentiges zusammenzurühren, zeigt Julian Hischmann. Der Barkeeper erzählt mit seinen Cocktails Geschichten und zeigt seinen Gästen, was mit den Drinks alles möglich ist. In Donaueschingen hat er nun eine Pop-Up-Mixology-Bar eröffnet.











Was trinkt ein Schmied wohl nach einem langen Arbeitstag am Amboss? „Etwas Rauchiges“, sagt Julian Hischmann. Eine Werkstatt mit rußgeschwärzten Wänden, sie weckt die Assoziation zu dunklen, torfigen Aromen, zu schwerer Arbeit und dem Geruch von Eisen und Feuer. Und was würde sich ein Alchimist bestellen? Welcher Cocktail würde einen spanischen Zitronenbauern glücklich machen, welcher einen Stauer, der im Hamburger Hafen Schiffsladungen löscht?