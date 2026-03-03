Pop, Rock und Zugaben: Accoustic Breeze sorgt in Schramberg für beste Stimmung

Tanzen statt Sitzen: In Schramberg zeigte Accoustic Breeze, warum ihre Konzerte echte Publikumsmagneten sind.
Die Schramberger Band „Accoustic Breeze“ weiß, was ihre Fans mögen: Überraschungen. Eine davon schickte sie gleich zu Beginn ihres Konzerts am Freitagabend auf die Szene-64-Bühne: Mit Elektroklavier und Gesang bestritten die Trossinger Musikstudentinnen auf Lehramt Laura Flaig und Patricia Wahl ihren ersten gemeinsamen Vorband-Auftritt mit Bravur. Sie hatten Pop-Klassiker ganz nach Manier von „Accoustic Breeze“ auf ihre eigene Art in Takt und Arrangement zugeschnitten und gewannen damit begeisterte Zuhörer vor der Bühne. Mit „You Drive Me Crazy“ (Shakin’ Stevens), „Dream On“ (Aerosmith) und weiteren Hits war das Publikum eingestimmt auf Kommendes und das „Feeling Good“ (James Brown), das die beiden Künstlerinnen entzündeten.