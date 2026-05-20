Mit Songs wie «If I Could Turn Back Time» oder «Believe» wurde Cher zur Legende, einen Oscar hat sie auch gewonnen. Jetzt wird die Sängerin 80 - und dreht noch einmal so richtig auf.
New York - Äußerlich scheint das Altern Cher nichts anhaben zu können, aber die Pop-Ikone gibt offen zu, dass sie damit hadert. "Ich hasse es. Es hat mich auch nicht klüger gemacht", sagte die Sängerin, die heute 80 Jahre alt wird, jüngst dem britischen "Guardian". "Ich scheine das längste Leben von allen Menschen jemals zu haben. Ich sollte im Guinnessbuch der Rekorde stehen deswegen. Und ich bin immer noch dabei."