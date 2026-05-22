Für Pop-Star Britney Spears endete eine Autofahrt im März mit einer Festnahme und Anklage. Jetzt wurde der Polizeibericht veröffentlicht. Darin kommen Schlangenlinien, Lasagne und Handschellen vor.
Los Angeles - US-Sängerin Britney Spears hat laut Polizeibericht bei ihrer Festnahme im März ein wechselndes Verhalten von "streitlustig und aufgewühlt bis hin zu extravagant und gefällig" an den Tag gelegt. US-Medien zitierten aus dem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Bericht, der auch Videos und Tonaufzeichnungen enthielt.