In wenigen Tagen findet das Southside-Festival in Neuhausen ob Eck statt. Doch bevor es los geht, lohnt sich ein Blick auf den kürzlich veröffentlichten Geländeplan. Wir zeigen euch die Highlights auf dem Konzert- und Campinggelände.

Die Vorfreude der Festival-Fans ist groß: Das Southside-Festival geht vom 21. bis 23. Juni in die nächste Runde. Tausende Besucher sind bereit für ausgelassene Stimmung und gute Musik auf dem ehemaligen Flugplatz in der Nähe von Tuttlingen.

Ein Highlight auf dem Southside-Festival ist auf der Landebahn zu finden. Zum ersten Mal in der Geschichte des Southside steht ein Pool auf der Landebahn. „Wir bringen die Karibik nach Neuhausen ob Eck“, heißt es auf Instagram. Wie der Pool genau aussieht und wie das Baden vor Ort genau ablaufen soll, ist offiziell noch unklar. Videoaufnahmen einer Leserin zeigen jedoch ein großes Becken, ähnlich dem eines Schwimmbades. Auf Nachfrage unserer Redaktion beim Veranstalter heißt es: „Wir möchten alle Gäste gerne vor Ort überraschen, nähere Infos geben wir daher nicht raus“, so Jonas Rohde, Pressesprecher bei FKP Scorpio.

Impact Village auf dem Festivalgelände

Dieses Jahr erwartet die Festival-Besucher zum ersten Mal das Impact Village. In diesem neuen Bereich auf dem Festivalgelände haben die Southside-Veranstalter ein Ziel: Gemeinsam mit den Besuchern soll hier mit verschiedenen NGOs über Nachhaltigkeit und Awareness nachgedacht und diskutiert werden. Und das Ganze in keinem langweiligen Rahmen, viel mehr versprechen die Veranstalter dort jede Menge Action. Zu finden sind dort unter anderem „Kein Bock auf Nazis“, Peta Deutschland, „Viva con Agua“ und viele mehr.

Der Aufbau ist in vollem Gange. Foto: Meixner

Als weiteres Highlight teilt der Pressesprecher von FKP Scorpio noch eine Neuigkeit mit: „Wir haben neue Bühnendesigns mit jeweils 250 Quadratmeter LED-Fläche.“

Wo geht’s nach Panama?

Zwar nicht neu, aber trotzdem wichtig zu erwähnen: der Panama Safe Space. Mit der Frage „Wo geht’s nach Panama?“ oder einfach mit dem Codewort „Panama“ kann jeder Mensch, der sich in einer unangenehmen oder unsicheren Situation befindet, bedroht oder belästigt wird, einfach und unkompliziert Hilfe bekommen. Egal ob Unwohlsein, Überforderung, Diskriminierung, Gewaltandrohung oder (sexuelle) Übergriffe – mit der Lösung soll einem auf dem Southside geholfen werden. Dafür sind neben einem Team, welches einen Panama-Aufkleber trägt, zwei sogenannte Panama Safe Spaces als direkte Anlaufstelle auf dem Gelände eingerichtet. Einen gibt es am Infopoint Mitte und einen am Infopoint Grüner Wohnen.

Was steckt hinter dem „Disco-Bus“?

Auffällig auf dem Geländeplan ist auch das Symbol mit der Aufschrift „Disco-Bus“, das sich einmal über dem Wohnmobil-Campingplatz und einmal rechts neben dem Konzertgelände-Eingang Ost findet. Was steckt dahinter? „Nachts fährt ein Disco-Shuttle für unsere Grüner Wohnen- und Resort-Gäste zur Fritz-Kola-Stage sowie zur Disco in der White Stage, das ist aber nicht neu“, erklärt Rohde. Den Fahrplan gibt es hier.

Gibt es Public Viewing?

Auf der Instagram-Seite des Southside-Festivals brennt den Usern besonders eine Frage unter den Nägeln: Werden die EM-Spiele auf dem Festival übertragen? Wird es Public Viewing geben? Gegenüber unserer Redaktion äußert sich Rohde folgendermaßen: „Dazu kann ich noch nichts sagen.“