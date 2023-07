1 Max Schill (links) und Schwester Lena (Dritte von links) können ihr Glück nicht fassen: Das Ponyfohlen „Michel“ gehört ab sofort zur Familie. Heiß begehrt war der junge Schecke bei der Auktion. Foto: Weinmann

Groß war das Interesse an der Versteigerung des Shetlandponyfohlens im Rahmen der baden-württembergischen Meisterschaften im Springreiten in Ichenheim. Am Ende kam ein Käuferpreis für den jungen Schecken raus, mit dem wohl niemand gerechnet hat.









Mit großer Spannung war die amerikanische Versteigerung des charmanten kleinen Scheckens von den zahlreichen Zuschauern erwartet worden. Vor Beginn der Versteigerung zogen einige Gäste mit einer von Alfred Hürster gefahrenen zweispännigen Kutsche mit Freiberger Pferden auf dem Springplatz ein: Bürgermeister Tobias Uhrich, Auktionator Günther Friemel, der Vermarktungsleiter der Deutschen Sportpferde (DSP) Fritz Fleischmann, Klemens Zeil, der (Noch)-Besitzer von „Michel“ und seiner Mutter sowie Werner Kimmig vom Vorstand des Fördervereins für krebskranke Kinder in Freiburg. Diesem Verein kam der Erlös der Versteigerung von „Michel“ zugute: „Da die Kinderklinik in Freiburg umgezogen ist, wurde auch ein neues Elternhaus in unmittelbarer Nähe dieses Krankenhauses benötigt“, so Kimmig. Dieses Elternhaus, das ermöglicht, dass die Eltern in unmittelbarer Nähe zu ihrem kranken Kind unterkommen können, kostete 14,5 Millionen Euro. Hinzu kommen monatliche Kosten zwischen 80 000 und 100 000 Euro. Die Kosten werden durch Spenden finanziert.