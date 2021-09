3 Eine tschechische Delegation besucht Sulz anlässlich der Glockensegnung: Die Bürgermeister aus Pist und Sulz, Daniel Fichna und Gerd Hieber (von links), Pfarrer Petr Cernota, Bischofssekretär Ales Ligocky, Bischof Martin David, Pfarrer Georg Loklay sowie Ministranten. Foto: Steinmetz

Die Glocke aus Píšt auf dem Turm der katholischen Kirche St. Johann in Sulz läutet für den Frieden. Am Samstag ist sie gesegnet worden. Eine Delegation aus dem 2300 Einwohner zählenden Gemeinde in Tschechien nahm an der Feier mit Pontifikalamt teil.















Link kopiert

Sulz - Zwei Jahrhunderte lang rief die Glocke in der Kirche im tschechischen Píšt die Gläubigen zum Gottesdienst. Im Zweiten Weltkrieg sollte sie für die Rüstungsindustrie der Nazis eingeschmolzen werden. Dieses Schicksal blieb ihr, wie übrigens noch einer zweiten Glocke aus Píšt, erspart. Jahrelang lagerte sie auf dem Glockenfriedhof in Hamburg, bevor sie 1954 als Leihglocke nach Sulz kam und hier nun als Dauerleihgabe weiterhin ertönt.

Zu den Besuchern aus Tschechien gehörte auch Bischof Martin David, der zusammen mit Pfarrer Petr Cernota und dem Sulzer Pfarrer Georg Lokay die steile Turmtreppe zum Glockenstuhl hochstieg. "Diese historische Glocke aus St. Laurentius in Píšt soll fortan eine Friedensglocke sein, ein Symbol der Versöhnung und des Friedens, das unsere Gemeinden im Gebet verbindet", erklärte Cernota. Ihr Klang solle zur Verständigung und zum Frieden beitragen, sagte Pfarrer Lokay, bevor der Bischof die Glocke mit Weihwasser besprengte. Giuseppe Mastragostino von der Sulzer Kirchengemeinde ließ die gesegnete Glocke mit zwei Hammerschlägen erklingen. Den Segen erhielt gleich anschließend die in der Kirche angebrachte Gedenktafel, eine weitere überreichte Lokay seinem Pfarrerskollegen Cernota für dessen Gemeinde.

Symbol für Freundschaft

Der aus Píšt stammende und seit vielen Jahren in Langenargen am Bodensee wohnende Karl Boczek hat die Sulzer Gemeinde im Jahr 2015 informiert, dass sich eine Leihglocke aus seiner Heimatgemeinde in ihrer Kirche befindet. Jubelrufe habe das nicht hervorgerufen, erzählte er im Gottesdienst. Die katholische Kirchengemeinde in Sulz war jedoch bereit, die Glocke wieder zurückzugeben. Zur Freude und Überraschung der Sulzer beschloss die Kirchengemeinde St. Laurentius 2018, ihnen die Glocke als Dauerleihgabe und als Zeichen des Friedens und der Versöhnung zu überlassen.

Das feierliche Pontifikalamt umrahmten die Sulzer Turmbläser, die Band "Kreuzungen" aus Dornhan sowie Organistin Judith Abele-Rothenhäusler. Bischof David predigte über die Seligpreisungen, die wie eine Glocke durch das ganze Evangelium tönten und den Weg des Friedens aufzeigten.

Für den ebenfalls angereisten Bürgermeister aus Píšt, Daniel Fichna, ist die zur Einladung fürs Gebet gegossene Glocke auch ein Symbol der Vereinigung und Freundschaft zwischen der Kirchengemeinde Sulz und der tschechischen Pfarrgemeinde. "Wir freuen uns sehr über die persönlichen Begegnungen und die gemeinschaftlichen Gebete für die friedvolle Gestaltung der gemeinsamen Zukunft in Europa und der ganzen Welt", versicherte er.

Der Sulzer Bürgermeister Gerd Hieber freute sich, dass mit der Glocke aus Píšt ein Mahnmal für Frieden und Freiheit nach Sulz gekommen ist. Sie werde zu einem besseren Verständnis der Menschen in Deutschland und Tschechien beitragen. Vor allem aber solle sie an den Auftrag erinnern, dass sich Zeiten wie vor 80 Jahren nicht wiederholten. Hieber überreichte seinem tschechischen Kollegen ein Geschenk der Stadt mit Informationsmaterialien sowie Produkten aus den Partnerstädten Montendre und Altenberg. Er betonte: Die Bürger in Sulz stünden für ein vereintes und versöhntes Europa. Das werde durch die Städtepartnerschaften unterstrichen.

Diözese startet Projekt

Nach dem Gottesdienst konnten die Besucher in kleinen Gruppen die geschmückte Glocke im Kirchturm besichtigen. Paul T. Müller bot eine Kirchenführung an.

Die 18-köpfige Delegation aus Tschechien war schon am Freitag angereist. Erste Station war allerdings Aichtal-Grötzingen, wo eine zweite verschollene Kirchenglocke (die dritte blieb unauffindbar) von Píšt wiedergefunden wurde. Sie wird an die Kirchengemeinde St. Laurentius zurückgegeben.

Unter der Schirmherrschaft von Bischof Gebhard Fürst hat die Diözese Rottenburg-Stuttgart das Projekt "Friedensglocken für Europa" gestartet. Ziel ist es, in den kommenden Jahren die insgesamt 54 Leihglocken aus Polen und Tschechien, die in der Diözese noch vorhanden sind, wieder zurückzugeben. Das Projekt ist gleichzeitig Teil der kirchlichen Friedensarbeit. In diesem Rahmen fand die Einsegnung der Glocke in Sulz statt.