2 Insbesondere mit den Reggae-Rhythmen der Blechbläser gab die Straubenhardter Band "Daddy cannot dance" ihren Coverversionen aus Rock, Pop und Soul einen besonderen Charakter. Foto: Ferenbach

Bestens aufgelegte Bands, viele treue Fans, Lagerfeuerromantik, Wiedersehensfreude und keinerlei Zwischenfälle – bis auf das Wetter und eine krankheitsbedingte Absage hat beim Polterplatz-Open Air alles gepasst.















Bad Wildbad - Acht überwiegend regionale Bands sorgten am Freitag- und Samstagabend bis kurz nach Mitternacht für die Unterhaltung der insgesamt rund 2500 Festbesucher. Jörg Achache, Erster Vorsitzender des veranstaltenden Vereins "Musik und Kultur Wildbad", war mehr als zufrieden mit der seit 30 Jahren stattfindenden Umsonst-und-draußen-Veranstaltung. "Es war der Wahnsinn. Der Zustrom übertraf bereits am ersten Festivaltag – trotz des Regens am frühen Abend – unsere Erwartungen und es wurde so viel an Getränken und Essen konsumiert wie nie zuvor", lautete seine Bilanz.

Eine Art Nachwuchsförderung für regionale Bands

"Ich komme schon seit vielen Jahren regelmäßig hierher. Regen gehört irgendwie immer dazu, es war aber schon feuchter und kälter", meinte Martin Hohloch schmunzelnd. Ebenso wie seine Lebensgefährtin, deren Kinder zusammen mit weiteren Campern auf dem Zeltplatz beim Festivalgelände übernachten, ist er am Freitagabend mit warmer Jacke und Gummistiefeln ausgestattet. Für den Bad Wildbader, der selbst in verschiedenen Ensembles am Schlagzeug sitzt, ist die Veranstaltung auch eine Art "Nachwuchsförderung" für regionale Bands.

"Der mit uns befreundete Bassist Samuel Ganzhorn von ›Daddy cannot dance‹ feiert morgen seinen 50. Geburtstag und hat uns heute eingeladen", freute sich Martin Miester aus Pfinzweiler, der mit Frau, Sohn und Tochter zum ersten Mal beim Polterplatz und positiv überrascht war. "Es gefällt uns sehr gut, nur das Wetter könnte etwas besser sein", so der Familienvater. Auch Ganzhorns Frau und seine beiden Söhne verfolgten den ersten Auftritt von "Papas Band", die ihre Bühnenpräsenz weiter ausbauen möchte.

Carolin aus Bad Wildbad besuchte am Freitagabend zusammen mit ihrer Freundin das Polterplatz-Festival. "Ich war schon des Öfteren hier und genieße es heute mit meinem Freundeskreis ganz besonders nach der langen Pause. Man trifft bekannte Gesichter, die man sonst eher nicht sieht. Es spielen tolle Bands und die Stimmung ist super. Auf die Kapelle Petra habe ich mich am meisten gefreut", sagte die junge Frau.

Generationenübergreifendes Publikum

Zum Auftakt begeisterte am Freitagabend zunächst die Indie-Rock-Band Sonic Spy mit poppigen Melodien und elektronischen Klängen das generationenübergreifende Publikum. Ihre offizielle Bühnenpremiere gaben anschließend die sechs Musiker der Band "Daddy cannot dance" aus Straubenhardt. Mit ihren Coverversionen von Rock-, Soul- und Popklassikern, darunter "Soul Man" von den Blues Brothers oder "Hier kommt Alex" von den Toten Hosen brachten sie gute Laune unters Volk und luden zum Mitsingen und -tanzen ein. Insbesondere die beiden Blechbläser sorgten für groovige Rhythmen und Reggae-Feeling zu den letzten Regentropfen.

"Gazelle" darf nicht fehlen

Der Aufforderung "Geht mehr auf Konzerte" aus dem gleichnamigen Lied der Kapelle Petra kamen die Polterplatz-Besucher gerne nach und wanderten weiter Richtung Bühne, um mit der in Bad Wildbad bereits zum dritten Mal gastierenden Band abzufeiern. Die drei Musiker aus Halle in Westfalen hatten auch wieder ihre Bühnenskulptur "Gazelle" dabei, welche die Songs im Liegestuhl, mit einer Trompeteneinlage ("Sag einfach ja") und mit Turnübungen ("Gazelle trainiert für Olympia") begleitete. Ihren Anhänger Jörg Achache, den sie liebevoll "Apache" nennen, holten sie zum Lied "Also stoßen wir an" samt seinen beiden Töchtern, einer Nichte und deren Freunden auf die Bühne, um "auf die Liebe, auf das Leben, auf‘ne gute Zeit" anzustoßen. Begeistert winkten und sangen alle mit. "Man kriegt Gänsehaut, dass nach der Pandemiepause wieder so etwas wie heute stattfinden kann", beschrieb Sänger und Gitarrist Guido Scholz seine Gefühle auf dem "Weltkulturerbe Polterplatz". Auch am Samstag ging die Post ab, mit den Lokalmatadoren von "Shave the Bear" und "AC/BC" als Top Act unter den fünf Live-Bands, deren harte Riffs noch bis nach Mitternacht durch das nächtliche Enztal hallten.