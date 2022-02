1 Die Polonaise am Schmotzigen Donnerstag auf dem Schömberger Marktplatz wird auf Facebook ganz unterschiedlich kommentiert. Foto: Visel

Unterschiedliche Meinungen gibt es zum privat organisierten kleinen Umzug am Schmotzigen Donnerstag und der anschließenden Polonaise auf dem Marktplatz. Die einen freuen sich, dass an der Fasnet etwas los ist, die anderen bemängeln, dass keine Corona-Masken betragen wurden. Kommentare dazu gibt es auch auf Facebook.















Link kopiert

Schömberg - Schon im Vorfeld des privat organisierten Umzugs hatte es Kritik daran gegeben, dass eine solche Veranstaltung, bei der Corona-Regeln nicht eingehalten werden, überhaupt möglich sei. Diejenigen freilich, die beim bunten Treiben auf dem Marktplatz dabei waren, sehen dies ganz anders und freuen sich darüber, dass trotz Corona an der Fasnet etwas geboten wird.

Auch auf der Facebook-Seite des Schwarzwälder Boten Balingen, auf der ein Video von der Polonaise am Schmotzigen zu sehen ist, wird diese Veranstaltung unterschiedlich kommentiert und bewertet.

Fasnet und Kindergarten

Eine Nutzerin fasst das Ganze in knappen Worten: "Ein wunderschönes Video" schreibt sie. Eine andere Nutzerin sieht das ein wenig anders und vergleicht das Narrentreiben in Coronazeiten mit den Regelungen im Kindergarten: "Aber Hauptsache, wir Erwachsenen müssen beim Abholen der Kinder im Kindergarten eine FFP2-Maske tragen, rein dürfen wir nicht. Ich rede von draußen, im Garten, unter freiem Himmel." Die Antwort folgte prompt: "Oh, der Spaziergang ist nicht schlimm und gefährlich."

Immer nur motzen

Jemand anderes vergleicht das Narrentreiben in Schömberg mit demjenigen in Rottweil: "Beim Narrensprung in Rottweil werden es noch mehr sein. Wie schon im letzten Jahr ... und es gab auch keinen Hotspot."

Ein anderer Facebook-User schreibt: "Ich bin kein Faschingsfan, aber wieso gibt es Leute, die immer motzen müssen. Wenn es kein Fasching gibt, motzt man, wenn es mal was gibt, wird drauf rumgeritten, dass keine Maskenpflicht eingehalten wird. Häää"? Weiter legt er sinngemäß dar, dass er keine Lust mehr habe, die Maske zu tragen. Auch wolle er die Kinder nicht weiter mit der Maske sehen und auch, dass "unsere Kinder die Mitmenschen nur noch mit Maske sehen".

Unterschiedliche Maßstäbe

Ein anderer schreibt zur Polonaise: "Hier zum großen Teil ohne Maske. Mag man es gar nicht vergleichen mit Berichten über die "Spaziergänger" in Balingen "und was erst los ist, wenn diese auch noch Kinder mitbringen". Unterschiedlichere Maßstäbe könne man für Corona-Verordnungen nicht anlegen. Er betont: "Sorry. Mir geht es um den Unterschied" und fügt gleichzeitig an: "Ein Narri-Narro den Narren. Macht weiter so."

Lesen Sie auch: Die Top 11 Fasnets-Videos aus dem Zollernalbkreis