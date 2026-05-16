Gelber Staub auf Straßen und Autos: Warum der Pollenflug in diesem Frühjahr so stark war

So viele Pollen wie selten haben dieses Jahr Autos, Straßen und Fenster gelb eingefärbt. Hinter der Pollenmenge steckt ein Naturereignis, das immer häufiger auftritt. Wir erklären die Hintergründe.
Bis vor wenigen Tagen bot sich draußen ein bestimmtes Bild: Autos waren mit einer feinen gelben Schicht überzogen, Fensterbänke, Gehwege und Straßen ebenfalls. Viele hatten den Eindruck, dass der Pollenflug in diesem Frühjahr deutlich stärker ausgefallen war als in den vergangenen Jahren. Aber ist das wirklich so?