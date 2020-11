Polizistin verletzt Betrunkener rammt Streifenwagen nahe Horb

Kurz vor 16 Uhr beobachtete eine Zeugin auf der Strecke zwischen Rohrdorf und Eutingen, wie der Fahrer eines schwarzen Mercedes aus seinem Wagen ausstieg, nachdem er in den Grünstreifen geraten war. Obwohl sich der Mann erkennbar kaum auf den Beinen halten konnte, stieg er wieder in sein Auto und fuhr in Richtung Eutingen davon.