Polizistin greift ein: Frau vor Nagolder Badepark von Mann sexuell belästigt

1 Ein Mann äußerte sich gegenüber einer Frau in Nagold anstößig. (Symbolfoto) Foto: dpa/Fabian Sommer

Am Montagmittag hat ein Mann eine Frau vor dem Badepark in Nagold sexuell belästigt. Der Tatverdächtige aus dem Raum Calw wurde daraufhin von der Polizei festgenommen.









Mitten am Tag, am Montag um kurz nach 14 Uhr, spricht ein fremder Mann aus dem Raum Calw eine Frau vor dem Badepark in Nagold an. Er äußert sich ihr gegenüber anstößig, heißt es auf Nachfrage unserer Redaktion beim Polizeipräsidium Pforzheim. Als sie sich daraufhin einige Meter von ihm entfernt, folgt ihr der Mann und fragt, ob sie ihn sexuell befriedigen möchte.